திண்டுக்கல்: திராவிட மாடல் ஆட்சியில் சிறு தவறுகள் நடந்தாலும் கூட தான் அதை விமர்சிப்பதில்லை எனவும், பாஜகவிலிருந்து தான் விலகியது ஏன் என்றும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வெளிப்படையாக பேசியுள்ளார்.
திண்டுக்கல் நாகல் நகர் பகுதியில் மதிமுக சார்பில் விவசாயிகள், மீனவர்கள் துயரம் பற்றிய பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இநிகழ்ச்சியில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ முன்னிலையில், இஸ்லாமிய பெண்கள் உட்பட 50 பேர் மதிமுகவில் இணைந்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய வைகோ, திமுகவுடனான கூட்டணி குறித்தும், பாஜகவிலிருந்து விலகியதற்கான காரணம் குறித்தும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விமர்சித்தும் பேசினார். அவர் பேசுகையில், “திமுக தலைமையில் தமிழகத்தில் நல்லாட்சி நடந்து வருகிறது. தனது திட்டங்களை மற்ற மாநிலங்களையும் பின்பற்ற வைக்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின். இந்த கூட்டணிக்கு மதிமுக எப்போதும் தோள் கொடுத்து நிற்கும். திமுக தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெறுவதற்கு, நான் களத்தில் நின்று குரல் கொடுப்பேன்.
கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்களின் ஓட்டுரிமையை பறிக்க பாஜக முயற்சி செய்கிறது. அதேபோல், விவசாயிகளையும் பாஜக அரசு வஞ்சிக்கிறது.
முன்பு நான் பாஜகவுடன்தான் கூட்டணியில் இருந்தேன். ஆனால் நரேந்திர மோடி பிரதமராக பதவியேற்றவுடன் அவருக்குள் இலங்கையின் முன்னாள் பிரதமர் ராஜ பக்சேயின் குணாதிசயங்கள் வருகிறது என்று தெரிந்ததும் கூட்டணியை விட்டு விலகிவிட்டேன். நான் உண்மையான பெரியார் தொண்டன். அதனை கருத்தில்கொண்டு கொள்கைக்காகவும், லட்சியத்திற்காகவும் மட்டுமே மதிமுக செயல்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
பின்னர் மத்திய, மாநில அரசுகளை ஒப்பிட்டு பேசிய வைகோ, “திராவிட மாடல் ஆட்சியை நான் ஒருபோதும் விமர்சித்தது இல்லை. குறிப்பாக, சிறு தவறுகள் நடந்தாலும்கூட நான் அதை விமர்சிப்பது இல்லை. அதேபோல் கூட்டணி சீட்டுகள் குறித்தும் நான் கவலைப்படவில்லை. நாடாளுமன்றத்திலும் தமிழக முதலமைச்சர் திறம்பட செயல்படுகிறார் என்று தெரிவித்துள்ளேன். திராவிட ஆட்சிக்கு என்றும் துணை நிற்பேன்" என தெரிவித்தார்.
