"கரூர் துயரத்திற்கு தவெக தான் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் "- வைகோ!
கரூர் துயர சம்பவத்தில் தவெக கூறுவது போன்று சதி நடந்ததற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 30, 2025 at 3:00 PM IST
சென்னை: கரூர் விஜய் பிரச்சாரத்தில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு, முழு பொறுப்பையும் தவெக தான் ஏற்க வேண்டும் என வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூரில் மேற்கொண்ட பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் விசாரணை அமைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மதிமுக தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தில், அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் வைகோ இன்று (செப்.30) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “தமிழக வரலாற்றிலேயே நடைபெறாத கொடுந்துயரம் கரூரில் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த சம்பவத்திற்கு முழு பொறுப்பேற்க வேண்டியது தமிழக வெற்றி கழகம் தான்.
விபத்து நடக்கக் கூடாது என்பதை அறிந்து விஜய் எச்சரிக்கையாக செயல்பட்டிருக்க வேண்டும். தவெகவினர் தமிழ்நாடு அரசு மீதும், முதலமைச்சர் மீதும் தாக்குதலை நடத்த ஆரம்பித்துள்ளனர். தவறான குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கின்றனர். அபாண்டமான குற்றச்சாட்டை தனிநபர் ஆணையம் மீது தவெக வைக்கிறது. ஆட்சியாளர்கள் மீது குற்றம் சாட்டுவது நம்ப முடியாதது. கட்டமைப்போடு கட்சியில் ஆட்களை ஏற்பாடு செய்து, கூட்டத்தை முறைப்படுத்தும் பொறுப்பு விஜய்க்கு உண்டு. ஆட்சியாளர்கள் மீது பழி சுமத்தும் போக்கு கண்டனத்திற்குரியது.
பொதுமக்கள் பொறுப்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த சம்பவத்தில் எந்தவித சதியும் நடந்ததற்கு ஆதாரம் இல்லை. விஜய் கரூருக்கு சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தால் காவல் துறை அனுமதி கொடுத்திருக்கும். விஜய் பயன்படுத்தும் வாகனம் போன்று, தமிழ்நாட்டில் இதுவரை யாரும் பயன்படுத்தியது கிடையாது. காவல் துறை நிபந்தனைகளை ஏன் விஜய் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை?
தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு விவகாரத்தில் தனிநபர் ஆணையம் அமைத்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. சிபிஐ பாரபட்சம் இல்லாமல் நடுநிலையோடு அறிக்கையை கொடுத்து விடுவார்களா? சிபிஐயை இயக்குவது மோடி தான். எதிர்க் கட்சிகளை நசுக்க அனைத்து வேலைகளையும் பாஜக செய்து வருகிறது. திமுக ஆட்சிக்கு வரக் கூடாது என்பதற்காக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைக்கிறது. காவல்துறை பிரமாதமாக செயல்பட்டு என்னை பாதுகாப்பாக அழைத்து வந்தனர் என்று விஜய் கரூர் கூட்டத்தில் கூறினார் என்று வைகோ தெரிவித்தார்.