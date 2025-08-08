சென்னை: பாஜகவுடன் ஒருபோதும் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் என்றும் அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைவதை அனுமதிக்கமாட்டேன் எனவும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "ஆர்எஸ்எஸ், இந்துத்துவா, பாஜக ஆகியவை திராவிட பூமியில் கால் பதிக்க முனைகிறார்கள். அவர்களை ஒரு போதும் தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைய அனுமதிக்கமாட்டோம். ஒருபோதும் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க மாட்டேன். என்னிடமிருந்து விலகிச் சென்றவர்கள் என்னை பற்றி எங்கும் குற்றம்சாட்டியது கிடையாது. நானும் அவர்களைப் பற்றி எந்த மேடையிலும் குறை கூறியதும் கிடையாது" என்று வைகோ கூறினார்.
மேலும், "நாடாளுமன்றத்தில் துரை வைகோ சிறப்பாக பணியாற்றுவதாக வடமாநில தலைவர்களும், பிற கட்சியை சேர்ந்தவர்களும் பாராட்டுகின்றனர். மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த இளைஞர் கல்விக்காக ரஷ்யா சென்ற நிலையில், அவருக்கு கட்டாய குடியுரிமை வழங்கி அவரை உக்ரைன் போருக்கு அனுப்ப உள்ளதாக அவரது பெற்றோர் துரை வைகோவிடம் முறையிட்டனர்.
எனவே, கிஷோர் சரவணனை தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வர வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை மூன்று முறை சந்தித்து துரை வைகோ மனு அளித்துள்ளார். தொடர்ந்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் சந்தித்து அவர் பேசியுள்ளார். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 68 பேர் துரை வைகோ மனுவில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர். அதில், 15 பேர் திமுக எம்.பி.க்கள். அனைத்து எம்.பிக்களும் பாராட்டும் வகையில் துரை வைகோ செயல்பட்டு வருகிறார்." என்று வைகோ தெரிவித்தார்.
அத்துடன், "கொள்கைக்காக, லட்சியத்திற்காக ஒரே நிமிடத்தில் கூட்டணியை உடைத்து கொண்டு வெளியே வந்து திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்தேன். அந்த நாள் முதல் திமுகவிற்கு களங்கம் விளைவிக்காமல் ஸ்டாலினுக்கு பக்க பலமாக உள்ளேன். 61 ஆண்டுகள் பொது வாழ்க்கை பயணத்தில் எத்தனையோ சோதனைகள் வந்தாலும் நான் மனம் கலங்கியது இல்லை.
போராட்டங்களையும், மக்கள் பிரச்சனைகளையும் தமிழர்களுக்கு எடுத்துக் கூறுவதற்காக 8 பொது கூட்டங்களை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். தமிழ்நாட்டிற்காக, தமிழ் மொழிக்காக, தமிழ் இனத்திற்காக, வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களுக்காக, ஒடுக்கப்பட்டோருக்காக பல ஆண்டுகளாக பேசி வருகிறேன். சாதி, மத, இனத்திற்கு அப்பாற்பட்டவன் நான்” என்றும் வைகோ கூறினார்.
