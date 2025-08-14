ETV Bharat / state

ஆளுநர் விருந்தை புறக்கணித்த மதிமுக - வைகோ சொன்ன காரணம் என்ன தெரியுமா? - VAIKO

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒரு சதவீதம் கூட அந்த பதவிக்கு தகுதியானவர் இல்லை என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

மதிமுக வைகோ
மதிமுக வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
தஞ்சாவூர்: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு அளிக்கும் விருந்தை மதிமுகவும் புறக்கணிப்பதாக அதன் பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக சார்பில் கும்பகோணம் பழைய மீன் அங்காடி பகுதியில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ கலந்து கொண்டார்.

அப்போது மேடையில் பேசிய வைகோ, “குடும்ப அரசியல், வாரிசு அரசியல் என என்னை விமர்சிக்கின்றனர். என் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் பதவிக்கு வர வேண்டும் என நான் ஒரு போதும் விரும்பியது இல்லை. குடும்ப அரசியலைப் பற்றி பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எனது மகன் துரையை அரசியலுக்கே வரக் கூடாது என்றும் கட்சிக்குள் அவரை கொண்டு வரக் கூடாது என்று சொன்னவன் நான்.

வாரிசு அரசியலை எதிர்த்தவர், இன்று வாரிசு அரசியலை கொண்டு வந்துள்ளார் என பேசுகின்றனர். என் குடும்பம் தியாகம் செய்துள்ளது. தொடர்ந்து தியாகம் செய்யும்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய வைகோ, “கும்பகோணத்தில் கலைஞர் பல்கலைக்கழகம் அமைக்க சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவிற்கு, தமிழகத்தை துச்சமாக மதிக்கும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளிக்காமல் காலம் தாழ்த்துகிறார். ஆளுநர் பதவிக்கு ஒரு சதவீதம் கூட தகுதியில்லாத அவர், சுதந்திர தின விழாவிற்கு அளிக்கும் விருந்தை மதிமுகவும் புறக்கணிக்கிறது.

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 100-க்கும் அதிகமான மாணவர்கள் ரஷ்யாவில் அடைபட்டுள்ளனர். அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கில் பிரதமரை துரை வைகோ சந்தித்து பேசியதை, மனசாட்சியே இல்லாமல் கூட்டணிக்கு அட்சாரம் என கூறுகிறார்கள். நாளைக்கு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரப் போகிறோமா? நான் முதல்வராக போகிறேனா? அதை தடுக்க போகிறீர்களா? ஒன்றும் இல்லை. பிறகு ஏன் பொய்யான செய்தியை வைத்து வசை பாடுகிறீர்கள். பத்திரிக்கை தர்மத்தைக் காக்க 12 மாதம் சிறையில் இருந்தவன் நான்” என்றார்.

நள்ளிரவில் இறங்கிய போலீஸ்... வலுகட்டாயமாக கைது செய்யப்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள்!

