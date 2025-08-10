தூத்துக்குடி: ஸ்டெர்லைட் குறித்து நான் தவறான புரிதல் வைத்திருப்பதாக கூறி அணில் அகர்வால் என்னை விலைக்கு வாங்கப் பார்த்தார் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
’ஸ்டெர்லைட் வெளியேற்றம்’ என்ற தலைப்பில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தலைமையில் தூத்துக்குடியில் இன்று பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில் பேசிய வைகோ, “தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூலம் அதனைச் சுற்றி உள்ள 30 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு சுற்றுச்சூழல் நாசமாகும். விவசாயம் அழிந்து விடும். அமெரிக்காவில் ஓர் ஸ்டெர்லைட் தொழிற்சாலை தொடங்கப்பட்டு மக்கள் எதிர்ப்பினால் நீதிமன்றம் வரை சென்று, அந்த தொழிற்சாலை மூடப்பட்டது. மேலும் அந்த ஸ்டெர்லைட் தொழிற்சாலையால் இன்று வரை அங்கு 30 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு எந்த ஒரு விவசாயமும் செய்ய முடியவில்லை. ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் விஷக் காற்று பலவிதமான நோய்களை ஏற்படுத்தும்.
நாம் நடத்திய போராட்டம் நீண்டது
அதனை அறிவுறுத்தி 1994, 1995,1996ஆம் ஆண்டுகளில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக உண்ணாவிரதம் போராட்டம் நடத்தினேன். போராட்டத்தின் விளைவாக 13 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். மேலும் உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு தொடர்பாக எடுத்துரைத்தேன். அப்போது ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிரந்தரமாக மூட உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இந்த உத்தரவை மீறி ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகத்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. இப்போது ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் மக்களை தூண்டிவிட்டு அவர்களுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்தி வருகிறது.
என்னை விலைக்கு வாங்க பார்த்தார்கள்
உலக கோடீஸ்வரில் ஒருவர் அணில் அகர்வால். அவரை நான் ஒரு நாள் விமான நிலைய ஓய்வறையில் பார்த்தேன். எனக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்தார். அப்போது அவர் என்னிடம் நீங்கள் எம்.பி அல்ல முதலமைச்சராக வேண்டியவர் என்றார். நான் ஒரு நிமிடம் இவர் யார்? ஏன் இப்படி என்னிடம் ஐஸ் வைக்கிறார் என நினைத்தேன். மறு நொடியே அவர் தனது விசிட்டிங் கார்டை என்னிடம் கொடுத்து ஸ்டெர்லைட் மீது தவறான புரிதல் கொண்டு உள்ளீர்கள்.
15 நிமிடம் எனக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள். எங்கு வரச் சொன்னாலும் நான் வருகிறேன் என என்னை விலைக்கு வாங்க நினைத்தார். அப்போது நான் அவரிடம் எதுவாக இருந்தாலும் நீதிமன்றத்தில் பார்த்துக் கொள்வோம் என்றேன்.
என்னைப் போல பலரை ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் விலைக்கு வாங்க முயல்கிறார்கள். தூத்துக்குடி மக்களே அதற்கு இடம் கொடுத்துவிடாதீர்கள். கடற்கரையிலிருந்து 25 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் தான் தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும் என்று சட்ட விதி உள்ளது. ஆனால் ஆலை அமைக்க அன்றைய அரசு எப்படி அனுமதி கொடுத்தது என்று தெரியவில்லை” என்றார்.
கட்டுக்கதைகளை வெளியிடுகிறார்கள்
தொடர்ந்து அவர் பிரதமரை சந்தித்தது குறித்து பேசுகையில், “ஜாதி, மத வேறுபாடுகள் இன்றி சமூக நீதியைப் போதித்த பெரியார், அண்ணா வழியில் வந்தவன் நான். தேர்தல் வருவதால் ஆயிரம் கட்டுக்கதைகளை, பொய் செய்திகளை சமூக ஊடகங்களில் வெளியிடுகிறார்கள். நான் எனது மகன் துரை வைகோவை மத்திய அமைச்சராக்குவதற்காக பிரதமரை சந்தித்ததாக கூறுகிறார்கள். ரஷ்ய நாட்டில் அடைபட்டு கிடக்கும் தமிழ்நாட்டு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவனை, உக்ரைன் போர்க்களத்திற்கு அனுப்பப் போகிறார்கள் என்ற தகவல் அறிந்து அவரை காப்பாற்ற வலியுறுத்தி பிரதமரையும், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரையும் சந்தித்தேன்.
ஆனால் பத்திரிகையில் மதிமுக கூட்டணி மாறும் என்று கூறியுள்ளார்கள். இதை எழுதிய விரல்கள் அழுகிப் போகும். நாங்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் மனப்பூர்வமாக திமுகவுடன் கைகோர்த்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம்” என்றார்.
