மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி குறைப்பு வரவேற்கத்தக்கது - மதிமுக எம்பி துரை வைகோ! - MP DURAI VAIKO ON GST REFORMS
அத்யாவசிய பொருட்களுக்கு வரி குறைக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது, ஆனால் சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மீதான வரி உயர்வு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது என துரை வைகோ தெரிவித்தார்.
Published : September 5, 2025 at 3:56 PM IST
தஞ்சாவூர்: மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி குறைப்பு வரவேற்கத்தக்கது என மதிமுக முதன்மைச் செயலாளரும், எம்பியுமான துரை வைகோ தெரிவித்தார்.
தஞ்சாவூரில் நடந்த மதிமுக கட்சி நிர்வாகி இல்ல நிகழ்ச்சியில் கட்சியின் முதன்மைச் செயலாளரும், திருச்சி தொகுதி எம்பியுமான துரை வைகோ கலந்து கொண்டார். அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி குறைப்பை வரவேற்கிறேன் என்றும் ஆயுள் காப்பீடு, மருத்துவ காப்பீட்டிற்கு முழு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருப்பது தேவையானது எனவும் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய துரை வைகோ, ''அத்யாவசிய பொருட்களுக்கு வரி குறைக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது, ஆனால் சிறு, குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மீதான வரி உயர்வு ஏமாற்றம் அளிப்பதாக உள்ளது. மத்திய நிதி அமைச்சர் அதை பரிசீலனை செய்து வரியை குறைக்க வேண்டும். மேலும், இந்த வரிக் குறைப்பு நடவடிக்கையால் மாநிலங்களுக்கு கூடுதல் வரி சுமை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது.
குறிப்பாக பாஜக அல்லாத ஆளும் மாநிலங்களில் இந்த பிரச்சினை உள்ளது. அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் இந்த வரி இழப்பை சரி செய்ய மத்திய அரசு கூடுதல் நிதி உதவியை தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டும்'' என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
மேலும், '' டிடிவி தினகரன் பாஜக கூட்டணியிலிருந்து விலகி உள்ளார். எந்த நோக்கத்திற்காக அந்த கூட்டணியில் அவர் சேர்ந்தார்? எந்த நோக்கத்திற்காக அந்த கூட்டணியிலிருந்து வெளியே வந்தார்? என்பது புரியாத புதிராக உள்ளது.
எங்களுடைய கூட்டணியில் மதவாத சக்திகள் வேரூன்ற கூடாது என்ற ஒற்றை இலக்குடன் உள்ளோம். பாஜக கூட்டணி ஒற்றுமை இல்லாத, தொலைநோக்கு சிந்தனை இல்லாத கூட்டணியாக உள்ளது. மதிமுக 2026 தேர்தலை எதிர்நோக்கி உள்ளோம். அவருடைய (மல்லை சத்யா) கேள்விக்கு பதில் கூறியிருக்கிறோம். மேற்கொண்டு அவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதைப் புறந்தள்ள வேண்டும்'' என்றார்.
தவெக தலைவர் விஜய் குறித்த கேள்விக்கு, ''நடிகர் விஜய் மிகப் பெரிய நட்சத்திரம். எந்த இலக்கையும் அடைய முடியும் வாய்ப்புகள் அவருக்கு அதிகம், ஆனால் வரும் காலங்களில் அவருடைய செயல்பாடுகள், கொள்கைகளை வைத்து தான் கூற முடியும்'' என்றார்.