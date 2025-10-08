தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அடுத்த மாதம் ஊதிய உயர்வு! மேயர் பிரியா அறிவிப்பு!
பருவ மழையை எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளோம். தாழ்வான பகுதிகளில் தேவையான அளவு மோட்டார் பம்புகள் தயார் நிலையில் உள்ளன என மேயர் பிரியா தெரிவித்தார்.
Published : October 8, 2025 at 5:23 PM IST
சென்னை: அடுத்த மாதம் முதல் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் உயர்த்தி வழங்கப்படுவதோடு, 3 வேளையும் உணவு வழங்கும் திட்டமும் தொடங்கப்பட உள்ளதாக மேயர் பிரியா கூறினார்.
சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் உள்ள மாநகராட்சியின் புதிய கட்டடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள "முதல்வர் மருந்தகத்தை" சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா இன்று திறந்து வைத்தார். அதனை தொடர்ந்து அம்மா மாளிகை கூட்டரங்கில் கொடுங்கையூர் குப்பை கொட்டும் வளாகத்தில் உள்ள கந்தல் சேகரிப்பாளர்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்வினை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர், “கொடுங்கையூர் குப்பை கிடங்கு வளாகத்தில் உள்ள கந்தல் குப்பைகளை சேகரிக்கும் பணியில் 308 பேர் உள்ளனர். இவர்கள் சாலை ஓரங்களில் இருக்கக் கூடிய குப்பைகளை சேகரித்து அதன் மூலம் பிழைப்பு நடத்தி வரக் கூடியவர்கள். இவர்களின் வாழ்வை மேம்படுத்தும் நோக்கில் முதற்கட்டமாக 128 நபர்களுக்கு தனியார் நிறுவனம் மூலமாக சென்னை மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளர் பணிக்கான நியமன ஆணை இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து அவர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ள ஊதியம் குறித்து கேட்டதற்கு, “இவர்களுக்கு மாதம்தோறும் 20 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக ஊதியம் வழங்கப்படும். மேலும் இவர்களுக்கு வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் மருத்துவ காப்பீடும் உண்டு. இதே போல் பெருங்குடி மற்றும் மாநகராட்சியின் அனைத்து பகுதிகளிலும் உள்ள கந்தல் குப்பைகளை சேகரிப்பவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கும் பணி வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
இதையடுத்து, அவரிடம் தூய்மைப் பணியாளர் விவகாரம் குறித்து கேள்வி எழுப்பட்டதற்கு, “தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் மாத ஊதியத்தை நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.700-க்கு மேல் வழங்குவதற்கான ஒப்புதல் இன்று பெறப்பட்டுள்ளது. அடுத்த மாதம் முதல் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும். மேலும், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 3 வேளை உணவு வழங்கும் திட்டம் விரைவில் தொடங்கப்படும்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: 'விஜய்க்கு ஒரு சகோதரனாக சொல்கிறேன்... அரசியலில் நின்னு நிதானமாக செயல்படுங்கள்' - கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்!
தொடர்ந்து மழை கால முன்னெடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து கேட்டதற்கு, “மாநகராட்சி சார்பில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கான விழிப்புணர்வு இல்லம்தோறும் ஏற்படுத்தி வருகிறோம். பருவமழையை எதிர்கொள்ள மாநகராட்சி அனைத்து நிலையிலும் தயாராக உள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளில் தேவையான அளவு மோட்டார் பம்புகள் தயார் நிலையில் உள்ளன” என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி துணை மேயர் மகேஷ் குமார், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் மற்றும் துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.