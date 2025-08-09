சென்னை: தெரு நாய்களின் இனப்பெருக்கம் அதிகமாக உள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது என தொடர் புகார்கள் வந்த நிலையில் அவற்றுக்கு ரேபீஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள தெரு நாய்களுக்கு வெறி நாய்க்கடி நோய் தடுப்பூசி மற்றும் அக, புற ஒட்டுண்ணி நீக்கம் மருந்து செலுத்தும் முகாமை மாத்தூர் எம்.எம்.டி.ஏ பூங்காவில் மேயர் பிரியா இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மேயர் பிரியா, “தெரு நாய்களின் இனப்பெருக்கம் அதிகமாக உள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது என பொதுமக்களும், மாமன்ற உறுப்பினர்களும் தொடர் குற்றச்சாட்டை முன் வைத்தார்கள். 2024 ஆம் ஆண்டு எடுத்த கணக்கெடுப்பின் படி சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 1 லட்சத்து 80 ஆயிரம் தெருநாய்கள் உள்ளன. அவை அனைத்துக்கும் ராபிஸ் தடுப்பூசி போடப்படும். முதற்கட்டமாக மண்டலம் 1 முதல் 3 உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தெரு நாய்களுக்கு ரேபீஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளோம்.
ஒரு நாளைக்கு 100 தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி
ஒரு நாளைக்கு 30 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு தெரு நாய்களுக்கு ரேபீஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் நடைபெற உள்ளன. ஒரு குழுவுக்கு ஐந்து நபர்கள் ஒரு நாளில் குறைந்தபட்சம் 100 நாய்களுக்காவது தடுப்பூசி செலுத்தப்பட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளோம். 60 நாட்களுக்குள் சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளிலும் இந்த திட்டம் நிறைவேற்றப்படும்.
மேலும், கூடுதலாக தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்ய வேண்டிய சூழல் இருந்தால், அதற்கென உள்ள மையத்திற்கு சென்று கருத்தடை செய்யுமாறு அறிவித்துள்ளோம்” எனக் கூறினார்.
தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம்
தொடர்ந்து அவரிடம் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் குறித்து கேட்டதற்கு, “அவர்களது கோரிக்கைகளை கேட்டு இருக்கிறோம். மாநகராட்சி சார்பில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். பணி பாதுகாப்பு என்பது தான் அவர்களது முதல் கோரிக்கையாக உள்ளது. ஆகையால், அவர்களுக்கான பணி பாதுகாப்பை மாநகராட்சி சார்பாக அளிக்கிறோம் என தெரிவித்துள்ளோம். மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவதாக கூறியிருக்கிறார்கள். நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும். தூய்மைப் பணியாளர்கள் யாரும் மாநகராட்சி பணியில் இருந்து நீக்கப்படவில்லை. அவர்கள் மீண்டும் பணியில் சேர்வார்கள் என்பதால் அந்த பணியில் வேறு யாரையும் புதிதாக சேர்க்கப்படாமல் அந்த இடம் அப்படியே தான் இருக்கிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து சாலையோர கடைகள் அகற்றப்படுவது குறித்துக் கேட்டதற்கு, “சாலை ஓரத்தில் கடை வைக்க வெண்டிங் மற்றும் நான் வெண்டிங் (Vending and Non vending zone) என இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்து இருக்கிறோம். அதற்கான குழுவும் உள்ளது. சான்றிதழோடு தான் கடை வைக்க வேண்டும். சாலையோரம் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் கடைகள் போடப்பட வேண்டும். சாலையோர கடைகளுக்கு என்ன பிரச்சனை என்பதையும் ஆய்வு செய்து வருகிறோம்” என்றார்.
