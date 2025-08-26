ETV Bharat / state

டிசம்பருக்குள் 15 நாய் இனப்பெருக்க கட்டுப்பாட்டு மையங்கள்! மேயர் பிரியா அறிவிப்பு! - DOG BREEDING CONTROL CENTERS

சென்னை மாநகராட்சியில் மொத்தம் 1.80 லட்சம் நாய்கள் உள்ள நிலையில், அவற்றில் 27 சதவீதம் நாய்களுக்கு மட்டுமே கருத்தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சி மன்ற கூட்டம்
சென்னை மாமன்ற கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2025 at 8:46 PM IST

சென்னை: டிசம்பர் மாதத்திற்குள் சென்னையில் மண்டலத்திற்கு ஒன்று என்ற அடிப்படையில் 15 நாய் இனப்பெருக்க கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என மேயர் பிரியா அறிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாமன்ற கூட்டம் இன்று (ஆக. 26) மேயர் பிரியா தலைமையில் நடைபெற்றது. அப்போது கூட்டத்தில் பேசிய மாமன்ற உறுப்பினர் பாத்திமா, சென்னை மாநகராட்சியில் மொத்தம் 1.80 லட்சம் நாய்கள் உள்ளன. இதில் 27 சதவீதம் நாய்களுக்கு மட்டுமே கருத்தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய துணை மேயர் மகேஷ் குமார், “சென்னையில் ராட்வீலர் நாய்களை வளர்ப்பதைத் தடை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார். இதற்கு பதில் அளித்த இணை ஆணையர் ஜெயசீலன், சென்னையில் ராட்வீலர் மற்றும் பிட்புல் நாய்களை தடை செய்வது குறித்து உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு ஒன்று உள்ளதாகவும், இதை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும், தெரிவித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, சென்னையில் தினசரி 3 ஆயிரம் தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டு வருவதாகவும், வளர்ப்பு நாய்களை பொறுத்தவரையில் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டு, அவைகளுக்கும் தடுப்பூசி முறையாக வழங்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தி வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

மேலும், வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் மண்டலத்திற்கு ஒரு இனப்பெருக்கக் கட்டுப்பாட்டு மையம் என்ற அடிப்படையில், 15 இனப்பெருக்க கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்றும், அப்படி வந்த பிறகு இன்னும் அதிக எண்ணிக்கையில் நாய்களுக்கு இனப்பெருக்கக் கட்டுப்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் மேயர் பிரியா தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் தெரு நாய்களின் தொல்லை அதிகரித்து வருவதாகவும், சில நேரங்களில் நாய்கள் கடிப்பதால் ரேபீஸ் நோய் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர். குறிப்பாக, சென்னையில் தெரு நாய்களின் இனப்பெருக்கம் அதிகமாக உள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது என புகார்கள் எழுந்தன.

இதனால், தெரு நாய்களுக்கு ரேபீஸ் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், தெரு நாய்கள் தொடர்பாக 1913 என்ற எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டு புகார்களைத் தெரிவிக்கலாம் எனவும், அல்லது chennaicorporation.gov.in என்ற மாநகராட்சியின் இணைய தள பக்கத்திலும் புகார்களைத் தெரிவிக்கலாம் என சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், அடுத்தகட்ட முயற்சியாக டிசம்பர் மாதத்திற்குள் 15 நாய் இனப் பெருக்க கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: தரையில் ஊர்ந்து வந்த வண்டு.. பிடித்து விழுங்கிய குழந்தை உயிரிழப்பு!

