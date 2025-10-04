பருவமழையை எதிர்கொள்ள சென்னை மாநகராட்சி தயார்.. ஆனால்! - மேயர் பிரியா
பருவமழை காரணமாக அக்டோபர் 15ஆம் தேதிக்கு பிறகு சாலை பணி உள்ளிட்ட கட்டுமான பணிகள் நிறுத்தப்படும் என்று மேயர் பிரியா தெரிவித்தார்.
Published : October 4, 2025 at 2:15 PM IST
சென்னை: பருவ மழை காலத்தில் 20 சென்டி மீட்டருக்கும் அதிகமாக மழை பெய்தால் மட்டுமே, சென்னையில் பேரிடர் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது என்று மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தண்டையார்பேட்டை மண்டலத்திற்குட்பட்ட வியாசர்பாடி, கணேசபுரம் சுரங்கப்பாதை, வியாசர்பாடி குட்ஷெட் குளம் மேம்பாட்டுப் பணி, வியாசர்பாடி முல்லை நகர் பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள கால்பந்து மைதானம், கொடுங்கையூர் கால்வாயில் தடுப்புச் சுவர் உயர்த்திக் கட்டும் பணி உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பணிகளை சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரயா இன்று (அக்.4) நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆர்.டி.சேகர் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மேயர் பிரியா, “பொதுமக்களின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப, அனைத்து திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், சென்னை தியாகராய நகரில் கட்டுப்பட்டுள்ள மேம்பாலம் உட்பட 2 மேம்பாலங்கள் தற்போது பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வடசென்னை பகுதியில் நீண்ட நாள் பிரச்சனையாக இருந்த கணேசபுரம் ரயில்வே சுரங்கப் பாதை கட்டுமான பணி துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினால், தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் 58 மீட்டருக்கு உட்பட்ட இடம் ரயில்வேக்கு சொந்தம் என்பதால், ரயில்வே துறை அதிகாரிகளிடம் என்ஓசி சான்றிதழ் வாங்கி கட்டுமான பணிகளை செய்து வருகிறோம்.
மேலும், வியாசர்பாடி குட்ஷெட் பகுதியில் உள்ள குளத்தை மேம்படுத்தி, அங்கு பொதுமக்கள் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ள ஏதுவாக பூங்கா கட்டப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல, தென் சென்னை பகுதியிலும் குளங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு, பூங்கா அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது,” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “அக்டோபர் 15 ஆம் தேதிக்குள் சாலை அமைக்கும் பணிகளை முடிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பருவமழை காலம் முடிந்த பிறகு, அந்த கட்டுமான பணிகளை மீண்டும் தொடங்க சென்னை மாநகராட்சி மூலம் அறிவுறுத்தியுள்ளோம்.
சென்னையில் 20 செ.மீ-க்கும் அதிகமாக மழை பெய்தால் மட்டுமே இயற்கையை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும். மற்றபடி 20 சென்டி மீட்டருக்கும் குறைவாக பெய்யும் மழையை எதிர்கொள்ள சென்னை மாநகராட்சி தயாராக உள்ளது. மழை நேரத்தில் சென்னையில் தேங்கும் தண்ணீரை வெளியேற்ற, 100 குதிரை திறன் கொண்ட மோட்டார்களை பயன்படுத்தி வருகிறோம்.
மேலும், தாழ்வான இடங்களை கண்டறிந்து அங்கு தேங்கும் மழை நீரை அகற்ற 50 குதிரை திறன், 75 குதிரை திறன் கொண்ட மோட்டார்களை வழங்க சென்னை மாநகராட்சி தயார் நிலையில் உள்ளது. அதே போல, மழை காலங்களில் கால்வாய்கள் தூர்வாரும் பணிகள் விரைவாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.