சென்னை நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப் - இணைய சேவையை தொடங்கி வைத்தார் மேயர் பிரியா!

நவம்பர் மாதம் முதல் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று செல்லப் பிராணிகள் குறித்த விவரங்களை சரிபார்ப்பர் என மேயர் தெரிவித்துள்ளார்.

இணையதள சேவையை தொடங்கி வைத்த மேயர் பிரியா
இணையதள சேவையை தொடங்கி வைத்த மேயர் பிரியா (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

October 3, 2025

சென்னை: செல்லப் பிராணிகள் மற்றும் தெரு நாய்களுக்கு மைக்ரோசிப் செலுத்துதல், உரிமம் வழங்குதல் போன்றவற்றுக்கான மேம்படுத்தப்பட்ட இணையதளத்தை சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் தெரு நாய்களின் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை, வெறி நாய்க்கடி நோய்த் தடுப்பூசி, செல்லப் பிராணிகளுக்கான உரிமம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட விவரங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்காக மேம்படுத்தப்பட்ட இணையதள சேவையை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

இந்நிகழ்வில் பேசிய மேயர் பிரியா, “சென்னை மாநகராட்சியில் செல்லப் பிராணிகள் வளர்ப்பினை முறைப்படுத்த கடந்த 2023 ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இணையதளம் வாயிலாக அதற்கான உரிமம் பெறும் முறை நடைமுறையில் உள்ளது. தற்போது அது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அதற்கான இணையதள சேவையானது (www.chennaicorporation.gov.in-ல் Pet Animal Licence) மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சமீபகாலமாக வளர்ப்பு நாய்கள் கைவிடப்படுவது (Abandoning) அதிகரித்து வருவதாக புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன. அதனை தவிர்க்கவே, மைக்ரோ சிப்பிங் முறை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மைக்ரோ சிப்பில் செல்லப்பிராணிகளின் உரிமையாளரின் பெயர், முகவரி உள்ளிட்ட தரவுகள் பதிவு செய்யப்படும். மேற்கண்ட மைக்ரோ சிப்பிங் பொருத்தும் பணி மற்றும் வெறி நாய்க்கடி நோய் தடுப்பூசி (Anti Rabies Vaccination) செலுத்தும் பணி, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் 6 செல்லப் பிராணிகள் சிகிச்சை மையங்களில் 08.10.2025 அன்று முதல் இலவசமாக செயல்படுத்தப்படவுள்ளன.

இதையும் படிங்க: “அவர் மட்டும் இல்லையென்றால்...” - ரயிலிலிருந்து தவறி விழுந்த பெண்ணை சாதுர்யமாக மீட்ட போலீஸ்!

மண்டல கால்நடை உதவி மருத்துவர்கள் மூலம் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு செல்லப் பிராணிகளுக்கு உரிமம் வழங்கப்படவுள்ளன. இதற்காக சென்னை மாநகராட்சியின் சார்பில் அரசு மற்றும் தனியார் கால்நடை மருத்துவர்களுக்கு உரிய பயிற்சி வழங்கப்படும்.

அதன் பிறகு, வருகின்ற நவம்பர் முதல் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று இந்த விவரங்களை சரிபார்ப்பர். இல்லாவிட்டால், செல்லப் பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெறவும், தடுப்பூசி செலுத்தவும், மைக்ரோசிப் பொறுத்தவும் அறிவுறுத்தப்படும்.

தற்போது தெரு நாய்களைப் பிடிக்க 23 வாகனங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. ஒவ்வொரு வாகனத்திற்கும் 5 நாய் பிடிக்கும் பணியாளர்கள் மற்றும் ஒரு ஓட்டுநர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுவரை 12,250 தெருநாய்களுக்கு QR குறியீடு காலர்கள் மற்றும் மைக்ரோ சிப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முதல் 2025 (செப்டம்பர் வரை) 72,345 தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சையும், வெறிநாய்க்கடி நோய் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் வெறி நாய்க்கடி நோய் தடுப்பூசி மற்றும் அக புற ஒட்டுண்ணி நீக்கும் ஊசி செலுத்தும் திட்டம் மூலம் இதுவரை 67,297 தெரு நாய்களுக்கு அதற்கான ஊசி மருந்து செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியில் நாய்கள் தொடர்பாக புகார் தெரிவிக்க மாநகராட்சியின் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு 1913 என்கிற எண்ணிலும், மக்கள் சேவைக்கான 9445061913 என்கிற வாட்ஸ் ஆப் எண்ணிலும் புகார்களை தெரிவிக்கலாம்” என்றார்.

இந்நிகழ்வில் துணை மேயர் மகேஷ் குமார், மாநகராட்சி ஆணையர் குமர குருபரன், கால்நடை மருத்துவர்கள், அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

CHENNAI CORPORATIONPET ANIMAL REGISTRATIONசென்னை மாநகராட்சிசெல்லப் பிராணிகள் உரிமம்MICROCHIPPING FOR PET ANIMALS

