சிங்கப்பூர் டூ தமிழ்நாடு: பைக்கில் லாங் டிரைவ் செய்து வீடு திரும்பிய மாஸ் மேன்!
சிறுவயதில் இருந்து பைக் ஓட்டுவது என்றால் ரொம்ப பிடிக்கும், நீண்ட நாட்களாக நாடுவிட்டு நாடு பைக்கில் செல்ல வேண்டும் என ஆசைப்பட்டேன் அந்த கனவு நிறைவேறியுள்ளது என சிராஜுதீன் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
Published : October 12, 2025 at 5:42 PM IST
மயிலாடுதுறை: ஆட்டிசம் குறைபாடு உடைய குழந்தைகளுக்கு நிதி திரட்டுவதற்காக இளைஞர் ஒருவர் 41 நாட்களில் 14 ஆயிரம் கிமீ இருசக்கர வாகனத்தில் பயணத்துள்ள சம்பவம் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தரங்கம்பாடி தாலுகா அரங்கக்குடி பகுதியை சேர்ந்தவர் சிராஜுதீன் (50). இவர் சிங்கப்பூர் நாட்டில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் மேனேஜராக பணி புரிந்து வருகிறார். சிங்கப்பூர் குடியுரிமை பெற்ற இவர் சாலை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தியும், சிங்கப்பூரில் உள்ள ரெயின்போ என்னும் நிறுவனத்துக்கு கீழ் உள்ள ஆட்டிசம் குறைபாடு உடைய குழந்தைகளுக்கு நிதி திரட்டும் வகையிலும் சிங்கப்பூரில் இருந்து இந்தியாவுக்கு பைக்கில் வந்து சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஆகஸ்ட் மாதம் 31ஆம் தேதி சிராஜுதீனும், அவரது நண்பரான திருவாரூர் மாவட்டம் எரவாஞ்சேரி ஜெய்சன் என்பவரும் விலை உயர்ந்த பிஎம்டபிள்யூ 450 ரக பைக்கில் தங்களது பயணத்தை சிங்கப்பூரில் இருந்து துவங்கினர். அங்கிருந்து மலேசியா, தாய்லாந்து, லாவோஸ், சீனா, திபெத், நேபாளம், வழியாக இந்தியா வந்தடைந்தனர்.
தொடர்ந்து இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்று நிதி திரட்டிய சிராஜுதீன் தெலுங்கானா மாநிலத்தை தவிர அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதில் தனிச்சிறப்பாக இந்தியாவின் எல்லை பகுதியான ராமேஸ்வரம், தனுசுக்கோடி வரை சென்று பின், மயிலாடுதுறையில் உள்ள அரங்கக்குடி கிராமத்தில் இருக்கும் தனது வீட்டுக்கு திரும்பியுள்ளார்.
சுமார் 41 நாட்களாக பைக்கில் பயணம் செய்து 14,000 கி.மீ தூரத்தை அசால்டாக கடந்து வீடு திரும்பிய சிராஜுதினுக்கு அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் பொதுமக்கள் சந்தன மாலை அணிவித்து, பட்டாசு வெடித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். கிராமத்தில் இருந்து 1 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து சிராஜுதீனின் கிராம இளைஞர்கள் அவருடன் சேர்ந்து பைக்கில் பயணித்து ஊருக்குள் வந்தனர்.
இதுகுறித்து பேசிய சிராஜுதீன், “எனக்கு சிறுவயதில் இருந்தே பைக் ஓட்டுவதில் மிகுந்த ஆர்வம். வாழ்க்கையில் ஒரு முறையாவது நாடுவிட்டு நாடு பைக்கில் பயணிக்க வேண்டும் என நினைத்துக் கொண்டே இருந்தேன். அது நிஜமாகிவிட்டது. அவ்வாறு பயணம் மேற்கொள்ளும்போது மக்களுக்காக எதாவது நல்லது செய்ய வேண்டும் என ஆசைப்பட்டேன்.
அதற்கேற்ப சாலை பாதுகாப்பை வலியுறுத்தியும், சிங்கப்பூரில் உள்ள ஆட்டிசம் குறைபாடு உடைய குழந்தைகளுக்கு நிதி திரட்டியும் இந்த பைக் பயணம் மேற்கொண்டதில் மகிழ்ச்சி. இந்த பயணத்தில் 7 லட்சம் ரூபாய் நிதி திரட்டியுள்ளேன். இது மிக பெரிய தொகை, என்னால் குழந்தைகள் பயன்பெற போவதை நினைத்தால் பெருமையாக உள்ளது.
இந்த பயணத்தின்போது பல்வேறு தரப்பு மக்களை சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. தனித்துவமான கலச்சாரம், உணவு வகைகள் என உலகத்தை சுற்றிப்பார்த்ததில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைத்தது. சில இடங்களில் எங்கள் பைக்கில் கோளாறு ஏற்பட்டது. அப்போது யார் என தெரியாதவர்களும் வந்து உதவி செய்தனர். ஏழை, பணக்காரர்கள், ஆண்கள், பெண்கள் என எந்த வேறுபாடுமின்றி அனைத்து தரப்பு மக்களும் குழந்தைகளுக்காக தங்களால் இயன்ற நிதியை கொடுத்துள்ளனர்” என்றார்.