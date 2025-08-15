மயிலாடுதுறை: 79-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த் தேசியக் கொடியை எற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இந்தியா முழுவதும் இன்று (ஆகஸ்ட் 15) 79-வது சுதந்திர தினம் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதை முன்னிட்டு ஜார்ஜ் கோட்டையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்து நலத்திட்ட அறிவிப்புக்களை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து, அமைச்சர்கள் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் தங்கள் அலுவலகங்களில் தேசியக் கொடியை ஏற்றி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், மயிலாடுதுறை மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீகாந்த், சாய் விளையாட்டு மைதானத்தில் உள்ள இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்தில் இன்று தேசியக் கொடியை ஏற்றினார். தொடர்ந்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார். இதனையடுத்தும் தேசப்பற்றை வலியுறுத்தி மூவர்ண பலூன்களையும், சமாதான வெண் புறாக்களையும் ஆட்சியர் தலைமையிலான அதிகாரிகள் ஆரவாரத்துடன் வானில் பறக்க விட்டனர்.
நலத்திட்ட உதவிகள்:
தொடர்ந்து காவல்துறை, வருவாய்த்துறை, உள்ளாட்சித்துறை, தீயணைப்பு துறை, மருத்துவத்துறை, கல்வித்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு துறைகளில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 357 நபர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களை மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார். அதேபோல், முதியோர் உதவித்தொகை, மாற்றுத் திறனாளிகள் உதவித்தொகை, வேளாண்மை துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் சார்பில், 400 பயனாளிகளுக்கு ரூ.10 கோடியே 53 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 775 மதிப்பீட்டில் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார்.
பின்னர், பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கண் கவரும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. இதில், மாணவ மாணவிகளுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கினார். இந்நிகழ்ச்சியில் கூடுதல் ஆட்சியர் கோகுல், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் உமா மகேஸ்வரி, கோட்டாட்சியர் விஷ்ணு பிரியா மற்றும் அரசு அலுவலர்கள், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இதேப்போல் மயிலாடுதுறை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் கோட்டாட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் விஜயராகவன் தலைமையில் மயிலாடுதுறை கோட்டாட்சியர் விஷ்ணுபிரியா தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தார். தொடர்ந்து, மாவட்ட கிளை சிறையில் சிறை கண்காணிப்பாளர் சரண்ராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்று, சிறையில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகளுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.
