மின்சாரம் பாய்ந்து மாஸ்டர், எலெக்ட்ரீஷியன் உயிரிழப்பு; பிரபல ''முகல் பிரியாணி'' கடையில் பரபரப்பு!
அதிர்ச்சி அடைந்த ஊழியர்கள் அந்த அறையில் இருந்த பியூசை பிடுங்கி இருவரையும் மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு தூக்கிச் சென்றனர். அங்கு பரிசோதனை செய்த போது ஏற்கனவே இருவரும் உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : September 27, 2025 at 4:04 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 4:32 PM IST
சென்னை: சென்னை பல்லாவரத்தில் செயல்பட்டு வரும் பிரபல முகல் பிரியாணி சமையல் கூடத்தில் மின் கோளாறை சரி செய்த போது மின்சாரம் பாய்ந்து மாஸ்டர், எலெக்ட்ரீஷியன் உயிரிழந்தனர்.
சென்னை பல்லாவரத்தில் பிரபல ''முகல் பிரியாணி'' கடை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கடை அந்தப் பகுதியில் மிகவும் பிரபலமானதாக உள்ளதால் அதிகப்படியான பிரியாணி பிரியர்கள் வந்து பிரியாணி வாங்கி செல்வது வழக்கம். இந்த பிரியாணி கடையின் உணவு தயாரிக்கும் அறை பல்லாவரத்தை அடுத்த பம்மல் விசுவேசபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இங்கு பிரியாணி கடையின் ஊழியர்கள் தங்கி உணவு தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்றிரவு பிரியாணி கடையின் ஊழியர்கள் தங்கி இருக்கும் அறையில் திடீரென மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு இருள் சூழ்ந்து காணப்பட்டுள்ளது. இதனால் எலெக்ட்ரீஷியன் மணிகண்டன் என்பவரை அழைத்து வந்து மின் இணைப்பை சரி செய்யுமாறு தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து மணிகண்டன் மின் இணைப்பை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, திடீரென அவர் மீது மின்சாரம் பாய்ந்து துடித்துள்ளார். இதனை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பிரியாணி மாஸ்டர் பார்த்திபன் என்பவர் அவரை காப்பாற்ற முயன்ற போது அவர் மீதும் மின்சாரம் பாய்ந்ததில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே மயங்கி விழுந்துள்ளனர். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த சக ஊழியர்கள் அந்த அறையில் இருந்த பியூசை பிடுங்கி இருவரையும் மீட்டு தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு தூக்கிச் சென்றனர். அங்கு பரிசோதனை செய்த போது ஏற்கனவே இருவரும் உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து தகவலறிந்ததும் சங்கர் நகர் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்தனர். பின்னர் இருவரது சடலங்களையும் மீட்டு உடற்கூறு ஆய்விற்காக குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
போலீஸ் விசாரணையில் உயிரிழந்தவர்களில் எலெக்ட்ரீஷியன் மணிகண்டன் (35) அனகாபுத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், பிரியாணி மாஸ்டர் பார்த்திபன் (32) பம்மல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: திமுக - பாஜக இடையே கள்ளக் கூட்டணி... தவறு செய்தவர்களுக்கு தவெக ஆட்சியில் தண்டனை! விஜய் ஆவேசம்!
மேலும், பிரியாணி தயாரிக்கும் உணவகத்தில் சரியான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லாமல் மின்சார இணைப்பை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டார்களா? யார் மீது தவறு? என்கிற கோணத்தில் சங்கர் நகர் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.