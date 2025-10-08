அரக்கோணம் அருகே தார் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து: ரூ.30 லட்சம் பொருட்கள் சேதம்!
தீ விபத்தில் சுமார் ரூ.30 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் அழிந்துள்ளதாக முதற்கட்ட மதிப்பீடு தெரிவிக்கிறது.
Published : October 8, 2025 at 4:16 PM IST
ராணிப்பேட்டை: தார் ரெடிமிக்ஸ் தொழிற்சாலையில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டதால், சுமார் 30 லட்ச ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதம் அடைந்தன.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அருகே பாளையக்காரர் கண்டிகையில் ஶ்ரீதர் என்பவருக்கு சொந்தமான தார் ரெடிமிக்ஸ் தொழிற்சாலை உள்ளது. இந்த தொழிற்சாலையில் வழக்கம் போல் தார் இறக்க ஒரு லாரி ஒன்று வந்தது. அப்போது அருகில் தார் உருக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன. அதனால் ஏற்பட்ட வெப்பத்தால் அந்த லாரியில் திடீரென தீப் பிடித்தது. சிறிது நேரத்தில் தீ வேகமாக பரவி, தார் உருக்கும் இயந்திரம், மிக்ஸிங் இயந்திரம் உள்ளிட்டவைகளின் மீது பரவியது.
இதனைப் பார்த்த தொழிற்சாலை பணியாளர்கள் உடனடியாக தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்தனர். தகவலறிந்து சம்பவம் இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர், சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேல் போராடி தீயை கட்டுப்படுத்தினர். இந்த தீவிபத்தில் சுமார் ரூ.30 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதமடைந்தாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்தது. இந்த சம்பவம் குறித்து அரக்கோணம் கிராமிய காவல் துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து, தீ விபத்து எதனால் ஏற்பட்டது என்பதற்கான விசாரணைகளை நடத்தினர்.
மேலும், இது குறித்து சாலை பணியாளர்கள் கருத்து கூறுகையில்,"நாங்கள் வழக்கம் போல் தார் இறக்கும் பணியில் இருந்தோம். திடீரென லாரியில் புகை வெளியே வந்தது. அதைக் கவனிக்கும் போதே ஒரு பெரிய சத்தத்துடன் தீ பரவியது. நாங்கள் எதையும் புரிந்து கொள்வதற்குள் மின் இணைப்பு கொண்ட இயந்திரங்களும் தீ பிடித்தது. உடனே தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் அளித்தோம். நாங்கள் அனைவரும் உயிர்தப்பியதே பெரிய விஷயம்" என்றார்.
மேலும், மற்றொரு பணியாளர் கூறும் போது, "தினமும் இது போன்ற பணிகள் நடக்கிறது. ஆனால் இன்று ஏற்பட்ட விபத்து எங்களை பயமுறுத்தி விட்டது. லாரியில் ஏதாவது மின்கசிவு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கிறோம். இனி மேலும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். பணியாளர்கள் உயிரிழப்பு எதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் தப்பித்தது சிறப்பான விஷயமாக பார்க்கிறோம்" என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, தீ விபத்து குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.