கரூர் துயரம்: ''3 நாள் கழித்து வீடியோ வெளியிடுபவர் தலைவராக இருக்க முடியாது'' - மார்க்சிஸ்ட் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி விளாசல்!
நாமக்கல்லில் காலை 8.30 மணியளவில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதாக கூறிவிட்டு சென்னையில் இருந்து அப்போது தான் கிளம்பியதும், நாமக்கலில் மதியம் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு கரூருக்கு 7 மணி நேரம் தாமதமாக வந்ததும் துயர சம்பவத்துக்கு காரணம்.
Published : October 3, 2025 at 11:03 PM IST
கரூர்: கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 3 நாள் கழித்து வீடியோ வெளியிடும் ஒருவர் தலைவராக இருக்க முடியாது என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச்செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில் இன்று துயர சம்பவம் நடந்த வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச்செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி ஆய்வு செய்தார். அப்போது உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கும், காயம் அடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு நேரில் ஆறுதல் கூறினார்.
அவருடன் சிபிஎம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கேரளாவைச் சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன், சிவதாசன் மற்றும் திண்டுக்கல் சச்சிதானந்தம், சிபிஎம் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் வாசுகி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாகை மாலி, மாநில குழு உறுப்பினர் பாலா ஆகியோர் இருந்தனர். இதைத்தொடர்ந்து ஏமூர் பகுதியில் உயிரிழந்தவர்கள் இல்லங்கள், சுங்க கேட், காந்திகிராமம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து எம்.ஏ.பேபி கூறுகையில், ''கரூரில் தமிழக வெற்றி கழக பிரச்சார பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். 110 பேர் காயமடைந்தனர். அவர்களை சிபிஐஎம் கட்சியை சேர்ந்த எம்.பி, எம்எல்ஏ அடங்கிய குழுவினர் நேரில் சந்தித்து இரங்கலை தெரிவித்து, ஆறுதல் கூறினோம்.
மேலும் கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சிறுவனை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினோம். இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்கும் போது 13 வயது சிறுவன் தனது தாயை இழந்துள்ளான். அவனது பள்ளிப்படிப்பு பாதியிலேயே நின்று விடக்கூடாது என்பதற்காக அவனது படிப்பினை சிபிஐஎம் கட்சியினர் ஏற்பதாகவும், அவனது படிப்பிற்கு உறுதுணையாக இருப்போம் என்றும் உறுதி அளித்தோம்.
இந்த சம்பவம் குறித்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தனிநபர் ஆணையம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அவரது விசாரணை நேர்மையாக இருக்கும். ஏற்கனவே தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டவர் அவர் தான். கரூரில் நடைபெற்ற இந்த பெருந்துயர் சம்பவத்தினை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் சிறப்பாக கையாண்டார்.
இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்த உடனே அமைச்சர்களை விரைந்து செல்லுமாறு கூறியதுடன், நள்ளிரவே சென்னையில் இருந்து கிளம்பி சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, நேரில் பார்வையிட்டு காயம் அடைந்தவர்களுக்கும், இறந்தவர் குடும்பத்தினருக்கும் ஆறுதல் கூறி அவர்களுக்கு நிவாரண தொகையினை அறிவித்தார்.
மேலும் பிரேத பரிசோதனை விரைவாக முடிக்கப்பட்டு உடல்கள் அவர்களது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்த துயர சம்பவத்துக்கு காரணம் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் சரியாக செய்யவில்லை. மக்களை ஒழுங்குப்படுத்த தவறிவிட்டனர். கூட்டத்திற்கு வந்திருந்தவர்களுக்கு உணவு, குடிநீர் போன்றவை வழங்கப்படவில்லை. விஜய் பிரச்சார பேருந்து கூட்டத்திற்கு வந்த உடனே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது மயக்கம் அடைந்த சிலருக்கு கேரவனில் இருந்து தண்ணீர் பாட்டில்களை விஜய் வழங்கியுள்ளார்.
மேலும் இந்த துயர சம்பவம் நடந்தபோது, தவெக தலைவர் விஜய் அங்கிருந்து உடனடியாக சென்றது எதிர்கால அரசியல் வாழ்க்கைக்கு நல்லதல்ல. அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டாலும் மக்களும் சுயகட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு நபர் கமிஷன் விசாரணை முடிந்த பின்னரே, இதற்கு யார் காரணம்? என்றும் தெரிய வரும். தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாடுகள் மற்றும் பிரச்சாரக் கூட்டங்கள் குறித்து நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் அரசின் விதிகளை பின்பற்றாமலும், அரசுடன் கலந்து ஆலோசிக்காமலும் இருந்துள்ளனர்.
நாமக்கல்லில் காலை 8.30 மணியளவில் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதாக கூறிவிட்டு சென்னையில் இருந்து அப்போது தான் கிளம்பியதும், நாமக்கலில் மதியம் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு கரூருக்கு 7 மணி நேரம் தாமதமாக வந்ததும், இந்த துயர சம்பவம் நடைபெற்றதற்கு, நேரத்தை சரியாக கடைபிடிக்காமல் விட்டதே காரணம். இது போன்ற சம்பவம் எங்கும் நடைபெறக் கூடாது. 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த கூட்டத்தை ஒழுங்குப்படுத்தவோ அல்லது கட்டுப்படுத்தவோ தவெக கட்சியினர் தவறி விட்டனர்.
கூட்டத்தில் 7 மணி நேரத்திற்கு மேலாக காத்திருந்ததில் முதியவர்கள், குழந்தைகள், பெண்கள் தண்ணீரோ, உண்ணவோ எதுவுமின்றி சோர்வடைந்துள்ளனர். இதில் சிபிஐ விசாரணை தேவையில்லை. தலைவர் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சூழ்நிலையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். சம்பவம் நடைபெற்ற 3 மணி நேரம் கழித்து ட்வீட் செய்து, 3 நாள் கழித்து வீடியோ வெளியிடும் ஒருவர் தலைவராக இருக்க முடியாது. ஒரு துயர சம்பவம் நடந்திருக்கும் போது உடனே அங்கு சென்று உதவி செய்திருக்க வேண்டும்.'' என்று எம்.ஏ.பேபி கூறினார்.