சென்னை: சென்னையில் நேற்று இரவு ஏற்பட்ட திடீர் மேக வெடிப்பால், ஒரு மணி நேரத்தில் 100 மில்லி மீட்டருக்கு மேல் மழை பதிவாகியுள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று (ஆக.30) இரவு 10 மணி முதல் 11 மணி வரை பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை கொட்டித் தீர்த்தது. குறிப்பாக, சென்னை ராயபுரம், பாரிமுனை, வடபழனி, நுங்கம்பாக்கம், கோயம்பேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியுள்ளது.
அதிகபட்ச மழை பதிவு
ஒரு மணிநேரத்துக்கு உள்ளாகவே, மணலியில் 16 செ.மீ மழையும்; கொரட்டூரில் 13 செ.மீ மழையும் பதிவாகியது. மேலும், மணலியில் மொத்த மழை அளவாக 26 செ.மீ, கொரட்டூரில் 18 செ.மீ பதிவாகியுள்ளது. இதனை மிக கனமழை என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வகைப்படுத்தியுள்ளது.
அதேபோல, கொரட்டூர், கத்திவாக்கம், திருவொற்றியூர், அயப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மிக கனமழையும், பாரிமுனை, அம்பத்தூர், நெற்குன்றம், கொளத்தூர், காசிமேடு, வளசரவாக்கம், தண்டையார்பேட்டை, புழல், அமைந்தகரை, துரைப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழையும் பதிவாகியுள்ளது.
முதல் மேகவெடிப்பு
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் தளத்தில், “சென்னையில் இந்த ஆண்டின் முதல் மேக வெடிப்பு நேற்று இரவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஒரு மணிநேரத்தில் 100 மி.மீட்டருக்கு மேல் மழை பெய்துள்ளது. தென் சென்னை, வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு சென்னையை நோக்கி மேகக் கூட்டங்கள் நகர்ந்து வருவதால், அப்பகுதிகளிலும் மழை பொழியும். ஆகையால், தென் சென்னை மக்களே கொஞ்சம் பொறுங்கள், உங்களுக்கும் நல்ல மழை கிடைக்கும்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
இது மூன்றாவது முறை
சென்னையில் இதுவரை மூன்று முறை (ஆகஸ்ட் 22, 23, 31) 100 மி.மீ. மேல் மழை பதிவாகியுள்ளது. வரலாற்றில் இதுபோன்று தொடர்ச்சியாக நடந்தது இல்லை. இது மழையின் தீவிரத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. வானத்திலிருந்து நீர்வீழ்ச்சி கொட்டியதை போல் உணர்ந்ததாக சென்னைவாசிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
IMD-யின் வரையறையின்படி, 20–30 சதுர கி.மீ உள்ள ஒரு நகரத்தில் ஒரு மணிநேரத்திற்குள் 100 மி.மீ அல்லது அதற்கு மேல் மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டால் மேகவெடிப்பு ஆகும். அந்த வகையில், நேற்று சென்னையின் சில பகுதிகளில் வரம்பை மீறி பெய்த மழை, மேக வெடிப்பாகவே கருதப்படும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு
தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், மதுரை, தென்காசி, தேனி, திருப்பூர், விருதுநகர் மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு நிற எச்சரிக்கையும்; திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, சென்னை, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், நீலகிரி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் உள்ள ஓரிரு இடங்களில் மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கையையும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.