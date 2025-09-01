ETV Bharat / state

“ரசிகர்களால் ஓட்டு வந்து விடாது” தவெக விஜய்யை விமர்சித்த ஜவாஹிருல்லா! - MMK JAWAHIRULLAH ON VIJAY

2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று இருக்கிறோம், அதன் அடிப்படையில் 2026 தேர்தலில் திமுகவிடம் எங்கள் கட்சிக்கு கூடுதல் இடங்களை கேட்போம் என்று ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்தார்.

மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா
மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா (ETV Bharat Tamil Nadu)
பெரம்பலூர்: தவெக மாநாட்டுக்கு வந்தவர்கள் விஜயின் ரசிகர்கள். அவர்கள் தேர்தலில் விஜய்க்கு ஓட்டு போடுவார்கள் என எதிர்ப்பார்க்க முடியாது என மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜவாஹிருல்லா கூறியுள்ளார்.

தமுமுக (தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம்) இலக்கிய அணி மாநில பொறுப்பாளரின் திருமண விழாவில் பங்கேற்பதற்காக மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா பெரம்பலூருக்கு வருகை தந்தார். நிகழ்ச்சிக்குபின் அரசு சுற்றுலா மாளிகையில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவரிடம், காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில் மத்திய அரசின் கல்வி நிதி வெளியிட வேண்டி உண்ணாவிரதம் இருப்பது குறித்து கேட்டதற்கு, “மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு கல்வி நிதி வழங்காததால் பல லட்சம் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதன் தீவிரத்தை உணர்ந்து எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில் இந்த முன்னெடுப்பை எடுத்துள்ளார். அவருக்கு எனது வாழ்த்துகள். ஆனால், அவர் உடல்நலம் கருதி விரைவில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறேன்” என்றார்.

தொடர்ந்து முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக முதலமைச்சர் வெளிநாடு சென்றுள்ளார். முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையிலும், பல்வேறு தொழில்கள் தொடங்குவதற்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தும் வகையிலும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எடுத்து வரும் முன்னெடுப்புகள் ஏராளம். இந்த பயணமும் வெற்றி அடையும். பொறாமை, காழ்ப்புணர்ச்சியால் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் அதனை கொச்சைப்படுத்துகிறார்கள்” என்றார்.

மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாகூர் மாணவர்களிடம் 'முதலில் நிலாவில் கால் வைத்தது ஆம்ஸ்ட்ராங் அல்ல அனுமன் என கூறியது குறித்து கேட்டதற்கு, "அனுராக் தாகூர் தனது மதத்தின் அடிப்படையில் இவ்வாறான கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். ஒரு இந்துவாக அவர் இதை கூறலாம். ஆனால், அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்கீழ் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டவராக இதை சொல்லியிருக்க கூடாது. அடுத்த தலைமுறையை நல்லபடியாக உருக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்பு அவருக்கு இருந்திருக்க வேண்டும். இன்று வானவியல் ஆராய்ச்சியில் இந்தியா பல்வேறு சாதனைகளை செய்து வருகிறது. இந்த நேரத்தில் நாம் மாணவர்கள் மத்தியில் அறிவியல் சார்ந்த ஆர்வத்தை வளர்க்காமல், புராண கதைகளை பேசுவது சரியில்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து தவெக மதுரை மாநாடு குறித்து பேசிய அவர், "தவெக சார்பில் மதுரையில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் கலந்து கொண்டவர்கள் எல்லாம் விஜயின் ரசிகர்கள். அவர்கள் எல்லாம் அவருக்கே ஓட்டு போடுவாரக்ள் என்று சொல்ல முடியாது. முதல்முறையாக விஜய் தேர்தல் களத்தில் இறங்கியுள்ளார். அவரால் தேர்தலில் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது" என்றார்.

வருகின்ற தேர்தலில் கூடுதல் சீட்கள் கேட்க வாய்ப்புள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு, "நிச்சயமாக.. கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மணப்பாறை, பாபநாசம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் வெற்றி பெற்று இருக்கிறோம். அந்த அடிப்படையில் நிச்சயமாக திமுக தலைமையிடம் கூடுதல் இடங்களை கேட்போம்" என்று ஜவாஹிருல்லா கூறினார்.

