தஞ்சாவூர்: மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு பெற்ற மணப்பாறை முறுக்கு புதிய அங்கீகார தனி (லோகோ) முத்திரையுடன் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை முறுக்கு தனிச்சிறப்பு, சுவை வாய்ந்தது. இந்த முறுக்குக்கு கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு புவிசார் குறியீடு கிடைத்தது. இந்நிலையில் தஞ்சாவூரில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் புவிசார் குறியீடு பெற்ற மணப்பாறை முறுக்குக்கு தனி முத்திரை (லோகோ) வெளியிடப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அறிவுசார் சொத்துரிமை சங்க வழக்கறிஞர் சஞ்சய் காந்தி மற்றும் மணப்பாறை முறுக்கு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். அவர்களிடம் புவிசார் குறியீடு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் சஞ்சய் காந்தி கூறுகையில், ''மணப்பாறை முறுக்கு தனிச்சுவை, தனிச்சிறப்பு உடையது. இந்த முறுக்கு பாக்கெட்டுகளில் புதிய முத்திரை அச்சிடப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படும். இதன் மூலம் போலிகளை தடுக்க முடியும். இந்த முத்திரையையோ, பெயரையோ யாரேனும் தவறாக பயன்படுத்தினால் அவர்கள் மீது சட்டப்படி சிவில் மற்றும் கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இந்தியாவில் 700 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இதுவரையில் 69 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது. இதில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை 11 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்துள்ளது. மேலும் தமிழ்நாட்டில் சிவகாசி பட்டாசு, சிவகாசி தீப்பெட்டி, தஞ்சாவூர் சீரக சம்பா, தஞ்சாவூர் கட் கிளாஸ், திருவாவடுதுறை சீவாலி உள்ளிட்ட மொத்தம் 5 பொருட்களுக்கு விரைவில் புவிசார் குறியீடு கிடைக்க உள்ளது. இதன் மூலம் புவிசார் குறியீடு பெற்ற மாநிலங்களில் இரண்டாவதாக உள்ள தமிழ்நாடு முதல் இடத்தை பிடிக்கும்" என்று கூறினார்.
மணப்பாறை முறுக்கு வரலாறு
மணப்பாறை முறுக்கின் வரலாறு 1920-களில் மணப்பாறை ரயில் நிலையத்தில் மணி ஐயரின் கடையுடன் தொடங்கியது. அங்கு அவர் அரிசி மாவு, வெண்ணை மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்ட ஒரு சிறப்பு முறுக்கை விற்றதாக தெரிகிறது. இந்த முறுக்கின் சுவையால் விரைவில் புகழ் பெற்றது. இதனால் மணப்பாறை ரயில் நிலையத்தில் ரயில்களை நிறுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. வெளியூர் பேருந்துகள் மற்றும் வெளியூர் வாகனங்கள் இந்த ஊர் வழியாக செல்லும் போது வாகனங்களை நிறுத்தி மணப்பாறை முறுக்கை வாங்கி செல்கின்றனர்.
உள்ளூர் நீர், உயர்தர பொருட்கள் மற்றும் ஊரில் கிடைக்கும் இதர பொருட்கள் மூலம் மணப்பாறை முறுக்குக்கு தனித்துவமான சுவை கிடைக்கின்றன. இது பரம்பரை குடிசை தொழிலாக தற்போது வளர்ந்துள்ளது. இதனை சட்டரீதியாக பாதுகாக்க சுலோச்சனா பன்னீர்செல்வம் அறிவு சார் சொத்துரிமை, விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற மேம்பாட்டு மையம் சார்பில் முயற்சி எடுக்கப்பட்டது.
புவிசார் குறியீடு கேட்டு விண்ணப்பம்
அதன்படி இதனுடைய தனித்துவம், தனி வரலாறு, தனிச்சிறப்பு, தயாரிக்கும் முறை, விற்பனை முறை ஆகிய தகவல்களுடன் 2014 ஆம் ஆண்டு விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டு கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு புவிசார் குறியீடு அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளது.
தற்போது மணப்பாறை முறுக்குக்கு தனி முத்திரை கிடைத்து, பாக்கெட்டுகளில் அச்சிடப்பட்டு விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இதன் மூலம் தரமான மணப்பாறை முறுக்கை பொதுமக்கள் வாங்குவர். இதனால் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் விற்பனை அதிகரிக்கும், உரிய விலையும் கிடைக்கும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.