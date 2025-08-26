சிவகங்கை: களிமண் பிள்ளையார் என்றாலே மானாமதுரை தான்... அழகுடனும், நேர்த்தியுடனும் இங்கு உருவாக்கப்படும் சிலைகளுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதுமே வரவேற்பு உள்ளது. ஆனால், மண் எடுக்கக் கட்டுப்பாடு உள்ளிட்டவற்றால் தங்களது வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி இருப்பதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் அப்பகுதி மண்பாண்ட கலைஞர்கள்.
மதுரையிலிருந்து ராமேஸ்வரம் செல்லும் சாலையில் உள்ளது மானாமதுரை. இந்த பகுதியில் தயாரிக்கப்படும் தமிழிசைக் கருவிகளுள் ஒன்றான 'கடம்' உலகப் புகழ் பெற்றது. அதே போன்று இந்த பகுதியில் தயாரிக்கப்படும் களிமண் சார்ந்த பொம்மைகள், விளக்குகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துமே தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தவை.
தற்போது, நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி நாளை (ஆகஸ்ட் 27) கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்நிலையில், அனைத்து பகுதிகளிலும் விநாயகர் சிலைகள் மிக வேகமாகத் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. என்ன தான் முழுவீச்சில் வேலைகள் நடந்தாலும், போதுமான அளவில் விற்பனை இல்லை என்ற வேதனையும் இவர்களிடம் உள்ளது. அதற்கான காரணங்கள் என்ன என்பது குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்காக அவர்களை அணுகினோம்.
அப்போது, மண்பாண்டக் கலைஞர் விஷ்வம் கூறுகையில், “பரம்பரை பரம்பரையாக மண் பாத்திரங்களை இங்கே செய்து வருகிறோம். தற்போது விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பிள்ளையார் சிலைகள் செய்து வருகிறோம். ஆனால், எதிர்பார்த்த விற்பனை இல்லை. காரணம் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பிள்ளையார்களின் புழக்கம் அதிகரித்தது தான். ஆகையால், இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு தலையிட்டு அதனைத் தடுத்து, எங்களது வாழ்வாதாரத்தைக் காப்பாற்ற வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பாண்டியராஜன் என்ற கலைஞர் கூறுகையில், “சுமார் 300 குடும்பங்கள் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளோம். மானாமதுரை மண்பாண்ட கூட்டுறவு குடிசைத் தொழில் சங்கம் கடந்த 76 ஆண்டுகளாக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. கோடைக்காலத்தில் தண்ணீர் ஜாடி, பூத்தொட்டி ஆகியவையும், பொங்கலை ஒட்டி பொங்கப் பானைகளும், கார்த்திகை மாதம் மண் விளக்குகளும், ஆவணி மாதம் பிள்ளையார் சிலைகள் ஆகியவற்றையும் தயாரிப்பது வழக்கம்.
இந்த சிலைகளை செய்வதற்கு சுத்தமான களிமண் கிடைப்பது என்பது தற்போது பெரும் சிக்கலாக உள்ளது. களிமண் நிறைந்துள்ள நீர்நிலைகளை நாங்கள் கேட்டால், அது அரசு பட்டியலில் இல்லை என்கின்றனர் அதிகாரிகள். ஆனால், அவர்கள் ஒதுக்கும் பகுதிகளில் தரமான களிமண் இருப்பதில்லை” என்கிறார்.
பின்னர், சிலை தயாரிப்பு வேலையில் ஈடுபட்டிருந்த அன்புக்கரசி என்ற பெண் கலைஞர் கூறுகையில், “நானும் என்னுடைய கணவரும் இணைந்து தான் இந்த தொழிலை செய்து வருகிறோம். சிறிய அளவிலான விநாயகரிலிருந்து பெரிய விநாயகர் வரை செய்து தருகிறோம். வெளியூர்களிலிருந்தும் வந்து வாங்கி செல்வார்கள். இது எங்களுக்கு குலத்தொழில். வைக்கோல், களிமண் ஆகியவற்றைப் பிசைந்து சிலைகளை உருவாக்கி வருகிறோம். எந்த ஒரு வேதிப்பொருள் கலப்பும் இந்த சிலையில் கிடையாது” எனத் தெரிவித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து செந்தில் என்பவர் கூறுகையில், “சிறிய அளவிலான பிள்ளையார் சிலைகள் 30-40 குடும்பங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன. விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்திற்கான சிலைகளை நான்கைந்து குடும்பங்கள் மட்டுமே செய்கின்றன. சுமார் 2 அடியிலிருந்து 8 அடி வரை சிலைகள் செய்து தரப்படுகின்றன. இவை ரூ.3 ஆயிரத்திலிருந்து ரூ.20 ஆயிரம் வரை விற்பனையாகும். சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் இங்கிருந்து சிலைகளை செய்து அனுப்பி வருகிறோம்” என்றார்.
வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கு மத்தியில், மண்ணை எடுத்து அதற்கு உருவம் கொடுக்கும் கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, களிமண் பற்றாக்குறை போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகளை அவர்கள் எதிர்கொள்கின்றனர். ஆகையால், தமிழ்நாடு அரசு கைகொடுத்து ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்பது மண்பாண்டக் கலைஞர்கள் முன் வைக்கும் கோரிக்கையாக உள்ளது.