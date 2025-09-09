பாமக பிரமுகர் மீதான கொலை முயற்சி - வெடிகுண்டு தயாரித்ததாக கூறப்படும் நபர் தற்கொலை!
Published : September 9, 2025 at 3:56 PM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே ஆடுதுறை பேரூராட்சி மன்றத் தலைவரை கொல்ல முயன்ற விவகாரத்தில் வெடிகுண்டு தயாரித்தவர் என சந்தேகப்படும் நபர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே ஆடுதுறை பேரூராட்சி மன்றத் தலைவரும், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தஞ்சை வடக்கு மாவட்ட செயலாளருமாக இருப்பவர் ம.க.ஸ்டாலின்.
இவர், கடந்த 5 ஆம் தேதி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் இருந்த போது முகமூடி அணிந்த 8 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் ஒரு சொகுசு காரில் வந்து அலுவலகத்திற்குள் புகுந்தது. பின்னர் அவர்கள் திடீரென நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி தாக்குதல் நடத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து கையில் இருந்த அரிவாளால் உள்ளே இருந்தவர்களையும் தாக்கினர்.
இந்த தாக்குதலில் ம.க.ஸ்டாலினுடன் இருந்த அருண் மற்றும் இளையராஜா ஆகியோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவத்தில் ம.க. ஸ்டாலின் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார். இந்த சம்பவம் குறித்து தஞ்சை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம் உத்தரவின் பேரில் திருவிடைமருதூர் டிஎஸ்பி ராஜூ மேற்பார்வையில் 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, குற்றவாளிகளை தீவிரமாக தேடும் பணி நடைபெற்றது.
இந்நிலையில் குற்றச் சம்பவத்திற்கு பயன்படுத்திய சொகுசு கார் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் போலீசாரால் கைப்பற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து நேற்று சேலத்தில் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளில் ஒருவரான மருதுபாண்டி என்பவர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிகிறது.
அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் இச்சம்பவத்தில் நாட்டு வெடிகுண்டு தயார் செய்து கொடுத்தது கும்பகோணம் அருகேயுள்ள உடையாளூரை சேர்ந்த லட்சுமணன் என்பது காவல் துறையினருக்கு தெரிய வந்தது.
இதை தொடர்ந்து நேற்று மாலை லட்சுமணனை கைது செய்ய காவல் துறையினர் உடையாளூக்கு சென்ற போது அவர் ஊரில் இல்லை என்பதும், வேளாங்கண்ணி திருவிழாவிற்கு சென்றிருப்பதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவரது மனைவி மதனாவை போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். ஊர் திரும்பியவுடன் இதை அறிந்த லட்சுமணன் மனம் உடைந்து, தன்னுடைய வீட்டில் நேற்றிரவு தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தெரிகிறது.
தகவலறிந்து பட்டீஸ்வரம் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று லட்சுமணனின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்காக கும்பகோணம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இது குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில் இன்று அவரது உடல் கூறாய்வு செய்யப்பட்ட பிறகு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதனையொட்டி மருத்துவமனை வளாகத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தஞ்சை மாவட்ட கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் குமார் மேற்பார்வையில் கும்பகோணம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் அங்கீட்சிங், காவல் ஆய்வாளர்கள் சிவ செந்தில் (கிழக்கு), ரமேஷ் (மேற்கு), மீனா (தாலுக்கா) ஆகியோர் தலைமையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. இதனால் இன்று காலை முதல் மருத்துவமனை வளாகம் பெரும் பரபரப்பாக காணப்பட்டது.
தற்கொலை எண்ணம் தோன்றுகிறதா?
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.