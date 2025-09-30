திருமணத்தை மீறிய உறவால் விபரீதம் - கணவனை கடப்பாரையால் தாக்கிக் கொன்ற மனைவி கைது
திருமணத்தை மீறிய உறவை கண்டித்த கணவனை காதலனுடன் சேர்ந்து கொலை செய்த மனைவியும் அவருடைய காதலனும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஈரோடு: கோபிசெட்டிபாளையம் அருகே திருமணத்தை மீறிய உறவால் கணவனை கொலை செய்து யாருக்கும் தெரியாமல் புதைத்த மனைவி மற்றும் அவருடைய காதலனை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையம் அடுத்துள்ள ஏலூர், இந்திராநகர் பகுதியில் தனியார் விளைநிலத்தில் 45 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு ஆண் சடலம் குழிதோண்டி புதைக்கப்பட்டிருப்பதாக அங்குள்ள மக்கள் பங்களாபுதூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்துள்ளனர்.
தகவலின்பேரில் போலீசார் அங்கு சென்று பார்த்தபோது, பிளாஸ்டிக் கவரில் சுற்றப்பட்டு அழுகிய நிலையில் ஒரு ஆண் சடலம் கிடந்துள்ளது. இறந்தவர் யார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொள்ள தொடங்கினர். மேலும் அருகிலுள்ள கிராமங்களிலும் காணாமல் போனவர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
இருப்பினும் அந்த நபர் யார் என்பதை போலீசாரால் கண்டறிய முடியவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து ஈரோட்டில் இருந்து தடவியல் நிபுணர் விஜயகுமார் தலைமையிலான குழு மற்றும் பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் இருந்து மருத்துவர் நந்தகுமார் தலைமையிலான குழுவினர் வரவழைக்கப்பட்டு, வருவாய்த் துறை மற்றும் காவல் துறையினர் முன்னிலையில் புதைக்கப்பட்ட சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.
சோதனையின் அடிப்படையில் நடைபெற்ற முதற்கட்ட விசாரணையில் இறந்து போனவர் ஏலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சின்னராஜ் என்பது தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து அவருடைய குடும்பத்தார் மற்றும் உறவினர்களிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது இறந்துபோன சின்னராஜின் மனைவி அம்மாசை மற்றும் அவரது உறவினர் மாதேஷ் ஆகிய இருவரும் கடந்த ஒரு வருடமாக பழகி வந்தது தெரிய வந்தது.
இதனையடுத்து அவர்கள் இருவரிடமும் போலீசார் நடத்திய கிடுக்குபிடி விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் தெரிய வந்தன.
அதன்படி, அம்மாசை மற்றும் மாதேஷ் இடையேயான உறவு குறித்து தெரிந்த சின்னராஜ் இருவரையும் கண்டித்துள்ளார். எனவே தங்களது உறவிற்கு சின்னராஜ் தடையாக இருப்பதாக நினைத்த இருவரும் அவரை தீர்த்துகட்ட திட்டமிட்டுள்ளனர். அதன்படி, கடந்த 24 ஆம் தேதி அன்று அருகிலுள்ள விவசாயத் தோட்டத்திற்கு சின்னராஜை வரவழைத்துள்ளனர்.
அங்கு வைத்து மாதேஷ் அவரை கடப்பாரையால் தாக்கியுள்ளார். இதில் சின்னராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். பின்னர் அம்மாசை மற்றும் மாதேஷ் இருவரும் சேர்ந்து சின்னராஜின் உடலை பிளாஸ்டிக் கவரில் சுற்றி, அருகில் இருந்த விவசாயத் தோட்டத்தில் குழிதோண்டி புதைத்துள்ளனர். இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து, அம்மாசையும் மாதேசையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.