'அண்ணி' பிரச்சினையை தீர்க்க வந்த தம்பி... வெட்டிக்கொன்ற அண்ணன்! கோவையில் 'அதிர' வைத்த சம்பவம்!

எவ்வளவு சொல்லியும் மனைவி வேலைக்கு சென்றதால் கணவன் எடுத்த விபரீத முடிவு. அண்ணனை பார்க்க வந்த தம்பி வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பொள்ளாச்சியை அதிர வைத்துள்ளது.

மருத்துவமனையில் வாக்குவாதம் செய்யும் ரகுபதி ராம்
மருத்துவமனையில் வாக்குவாதம் செய்யும் ரகுபதி ராம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2025 at 10:01 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பொள்ளாச்சி அருகே குடும்ப பிரச்சினையை சமாதானம் செய்ய முயன்ற தம்பியை அண்ணனே வெட்டிக்கொலை செய்த சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அடுத்த காளியாபுரம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சோமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் செந்தில் (45). இவரது அண்ணன் ரகுபதி ராம் (52). இருவரும் தேங்காய் பறிக்கும் கூலித் தொழிலாளர்கள். ரகுபதி ராமின் மனைவி வெண்ணிலா (48) சமையல் வேலைக்கு சென்று வந்துள்ளார். இது ரகுபதி ராமுக்கு பிடிக்கவில்லை.

இதனால் வெண்ணிலாவை வேலைக்குச் செல்ல வேண்டாம் என ரகுபதி ராம் கூறியுள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. மேலும், தனது பேச்சை மீறி வேலைக்கு சென்றால் தற்கொலை செய்துகொள்வேன் எனவும் ரகுபதி ராம் வெண்ணிலாவிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இன்று மாலை (செப்.7) வெண்ணிலா சமையல் வேலைக்கு சென்றுள்ளார். இதையடுத்து ரகுபதி ராம் தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார். மேலும் அதனை மனைவி வெண்ணிலாவுக்கு போன் செய்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதனை அறிந்த அவரது உறவினர்கள் மற்றும் ரகுபதி ராமின் தம்பி செந்தில் ஆகியோர் ரகுபதி ராமின் வீட்டுக்குச் சென்று அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல முயன்றுள்ளனர். அப்பொழுது செந்திலுக்கும், ரகுபதி ராமுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த ரகுபதி ராம் தேங்காய் வெட்டும் அரிவாளால் செந்திலை கழுத்தில் வெட்டியுள்ளார். இதில் படுகாயம் அடைந்த செந்திலை அருகில் இருந்தவர்கள் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மீட்டு வேட்டைக்காரன்புதூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். அங்கு சிகிச்சை அளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் உயிரிழந்து விட்டார்.

இதற்கிடையே தற்கொலைக்கு முயன்ற ரகுபதி ராமும் பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அவருக்கு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து ஆனைமலை துணைக் கண்காணிப்பாளர் பவித்ரா தலைமையில் போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

கணவன், மனைவிக்குள் ஏற்பட்ட பிரச்சினையை சமாதானம் செய்ய முயன்ற தம்பியை அண்ணனே அரிவாளால் வெட்டிக்கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

