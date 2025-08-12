ETV Bharat / state

பள்ளி ஆசிரியர்களின் செல்ஃபோன் நூதன முறையில் திருட்டு - அரக்கோணம் அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம் - CELLPHONE THEFT IN SCHOOL

பள்ளி வளாகங்களில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என அரக்கோணம் பகுதி பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

செல்போன் திருடிய மர்ம நபர்
செல்ஃபோன் திருடிய மர்ம நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 7:46 PM IST

ராணிப்பேட்டை: பள்ளி வளாகத்தில் நுழைந்து மாற்றுத்திறனாளி போல் நடித்து ஆசிரியரின் செல்ஃபோனை திருடிச் சென்ற மர்ம நபரை சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து அரக்கோணம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பல பகுதிகளில் இயங்கிவரும் பள்ளிகளில் அண்மை காலமாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் திருட்டுச் சம்பவங்கள் பொதுமக்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

குறிப்பாக, பள்ளி வளாகத்தில் ஆசிரியர்களின் செல்ஃபோன்கள் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட பொருட்கள் திடீரென காணாமல் போவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. சமீபத்தில், அரக்கோணம் அடுத்த பெருமூச்சு அரசு பள்ளி, வளர்புறம் அரசு பள்ளி உள்ளிட்ட இடங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், மாற்றுத்திறனாளியாக நடித்து, யாசகம் பெறும் பேரில் பள்ளி வளாகத்திற்குள் நுழைந்த மர்ம நபர், அங்கு பணியில் இருந்த ஆசிரியர்களின் கவனத்தைச் சிதறடித்து, செல்ஃபோன்களை திருடிச் சென்ற காட்சிகள் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளன.

செல்ஃபோன் திருடப்படும் சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி, பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, மர்ம நபரை உடனடியாக அடையாளம் கண்டு கைது செய்ய வேண்டும் எனக் கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.

மேலும்பள்ளி வளாகத்திற்குள் தேவையற்ற நபர்களை அனுமதிக்கக் கூடாது என்பதற்கான கடும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் பொதுமக்கள் மத்தியில் வலுத்துள்ளது.

இச்சம்பவம் குறித்து அரக்கோணம் காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், “சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வரும் சிசிடிவி காட்சிகளை எங்கள் காவல்துறை முழுமையாக ஆய்வு செய்து வருகிறது. மாற்றுத்திறனாளியாக நடித்து, யாசகம் பெறும் பேரில் பள்ளி வளாகத்திற்குள் நுழைந்து ஆசிரியர்களின் பொருட்களைத் திருடும் நபரை அடையாளம் காண சிறப்பு குழு அமைத்து தேடுதல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பள்ளி வளாகத்திற்குள் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் நுழையாத வகையில் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தனர்.

மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக அரக்கோணம் பகுதி பொதுமக்கள் கூறுகையில், "பள்ளி என்பது குழந்தைகள் கல்வி பெறும் இடம். அங்கு வெளிநபர்கள் எளிதாக நுழைந்து திருடுவது மிகவும் கவலைக்குரியது. குறிப்பாக மாற்றுத்திறனாளியாக நடித்து ஏமாற்றுவது, மனிதநேயத்தையே பாதிக்கும் செயல். பள்ளி வளாகங்களில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். காவல்துறை உடனடியாக குற்றவாளியை பிடித்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அத்துடன், பள்ளி வளாகத்திற்கு வருபவர்களை சரிபார்க்கும் முறையும் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும்" என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

