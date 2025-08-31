வேலூர்: அரசு பேருந்தில் பயணம் செய்த அரசு கல்லூரி ஊழியர் மாரடைப்பால் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேலூர் தொரப்பாடி நேதாஜி நகரை சேர்ந்த ராஜா (31) என்பவர், வேலூர் தந்தைப் பெரியார் பொறியியல் கல்லூரியில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். இவர், தனது மாமியாரை சேலத்திலிருந்து அழைத்துக்கொண்டு திருப்பத்தூர் வந்து, அங்கிருந்து வேலூர் நோக்கி அரசு பேருந்தில் பயணம் செய்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், அந்த பேருந்து கொணவட்டம் அருகே வந்தபோது ராஜாவுக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு மயங்கிய நிலையில் காணப்பட்டார். இதனைப் பார்த்த பேருந்து ஓட்டுநர் ராஜேஷ், நடத்துனர் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, பேருந்து வேலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் வந்ததும், அங்கு வந்த மருத்துவர்கள் ராஜாவை பரிசோதித்தபோது அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்திருந்தது தெரியவந்தது. இந்த சம்பவத்தால் பயணிகள் மத்தியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இத்தகவல் அறிந்து சம்பவம் இடத்திற்கு வந்த வேலூர் வடக்கு காவல் துறையினர், ராஜாவின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இது குறித்து அரசு பேருந்தில் பயணித்த பயணிகள் கூறுகையில், “பேருந்து கொணவட்டம் அருகே வந்தபோது ராஜா திடீரென நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டது, சில நிமிடங்களுக்குள் மயங்கி விழுந்தார். உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அங்குவந்த மருத்துவர்கள் அவரை பரிசோதிக்கும் போது, முன்னரே அவர் உயிரிழந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இத்தகைய அவசர சூழ்நிலைகளின் போது அரசு பேருந்துகளில் உடனடி முதலுதவி வசதி இருந்தால் மட்டுமே உயிரை காக்க முடியும்” என்று பயணிகள் தெரிவித்தனர்.
பேருந்து நடத்துநர் கூறும்போது “திருப்பத்தூரில் இருந்து வேலூருக்கு வந்துகொண்டிருந்த போது கொணவட்டம் அருகே பயணித்த ராஜாவுக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. அவர் மயங்கியதும் உடனே பேருந்து நிறுத்தி 108 ஆம்புலன்ஸ்க்கு தகவல் கொடுத்தோம். வேலூர் பேருந்து நிலையம் வந்தவுடன் மருத்துவர்கள் அவரை சோதித்து பார்த்தபோது அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறினர். எங்கள் பக்கத்தில் முடிந்த உதவியை உடனடியாக செய்தோம் ” என்றார்.