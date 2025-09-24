நடிகர் சூர்யாவின் பாதுகாவலரிடம் ரூ.42 லட்சம் மோசடி! குடும்பத்துடன் பணிப்பெண் கைது!
நடிகர் சூர்யாவின் தனி பாதுகாவலரிடம், சூர்யா வீட்டில் பணிபுரியும் பணிப்பெண் ரூ.42 லட்சம் மோசடி செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 24, 2025 at 11:34 AM IST
சென்னை: நடிகர் சூர்யாவின் தனி பாதுகாவலரிடம் ரூ. 42 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில், சூர்யா வீட்டில் பணியாற்றிய பணிப்பெண் குடும்பத்துடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நடிகர் சூர்யாவின் தனி பாதுகாவலராக இருந்து வருபவர் அந்தோணி ஜார்ஜ். இவருக்கு சூர்யா வீட்டில் பணி புரியும் சுலோச்சனா என்பவர் அறிமுகமானார். அவர் அந்தோணி ஜார்ஜிடம் குறைந்த விலையில், அதாவது ரூ.5,500 செலுத்தினால் 1 கிராம் தங்க நாணயம் வாங்கி தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார். அதனை நம்பி அந்தோணி ராஜ் முதலில் சுலோச்சனாவின் வங்கி கணக்கில் குறிப்பிட்ட பணத்தை செலுத்தி உள்ளார். இதற்கு உரிய தங்க நாணயத்தையும் அவர் வழங்கி இருக்கிறார்.
இதனை அடுத்து, அந்தோணி ஜார்ஜ், பணிப்பெண் சுலோச்சனாவிடம் வங்கி மூலமாகவும், ரொக்கமாகவும் மொத்தம் ரூ.42 லட்சம் செலுத்தி இருக்கிறார். ஆனால் சுலோச்சனா கூறிய படி தங்க நாணயங்களை கொடுக்காமல் இழுத்தடித்து வந்தார். இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த சூர்யாவின் பாதுகாவலரான அந்தோணி ஜார்ஜ், இது குறித்து சென்னை மாம்பலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
புகாரின் அடிப்படையில் மாம்பலம் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது நடிகர் சூர்யா வீட்டில் பணிபுரியும் பணிப்பெண் சுலோச்சனா மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். மேலும் இந்த மோசடியில் உடந்தையாக இருந்த அவரது மகன்கள் பாலாஜி, பாஸ்கர் மற்றும் சகோதரி விஜயலட்சுமி ஆகியோரையும் கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, அவர்களிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், பணம் செலுத்திய சில வாரங்கள் தங்க நாணயங்களை வழங்கி நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி, பின்னர் பணத்தை பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரிய வந்தது.
மேலும், இந்த கும்பல் அந்தோணி ஜார்ஜ் போன்று மேலும் சிலரிடம் இதே போன்று மோசடியில் ஈடுபட்டதும் காவல் துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதனால், சுலோச்சனா கும்பலிடம் பணம் கட்டி ஏமாற்றமடைந்தவர்கள் புகார் அளிக்கலாம் என காவல் துறையினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் சூர்யாவின் வீட்டில் பணிபுரியும் பணிப்பெண், சூர்யாவின் தனி காவலரை ஏமாற்றி மோசடியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.