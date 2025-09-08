'மகன் திமுக'-வில் இருந்து விலகியது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது - மல்லை சத்யா!
துரை வைகோ பாஜகவுடன் மறைமுகமாக தொடர்பில் உள்ளார். மதிமுகவும், பாஜகவும் கூட்டணி வைப்பதற்கான அறிவிப்புகள்கூட விரைவில் வெளிவரலாம் என்று மல்லை சத்யா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 8, 2025 at 4:37 PM IST
காஞ்சிபுரம்: 'மகன் திமுக' விலிருந்து நான் விடுதலை பெற்றேன்; ஆனால், மதிமுகவிலிருந்து விடுதலை பெறவில்லை. 'மகன் திமுக'-வில் இருந்து விலகியது எனக்கு மகிழ்ச்சியே அளிக்கிறது என மல்லை சத்யா தெரிவித்துள்ளார்.
மதிமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ மற்றும் அக்கட்சியின் துணைப் பொதுச் செயலாளராக பதவி வகித்து வந்த மல்லை சத்யாவுக்கும் இடையில் கடந்த சில மாதங்களாகவே கருத்து மோதல் நிலவி வந்தது. இதனால், முதன்மைச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக துரை வைகோ அறிவித்தார். பின்னர், இருவரும் மனம்விட்டு பேசி இணைந்து பணியாற்றுவதாக உறுதி அளித்ததன் அடிப்படையில், துரை வைகோ தனது முடிவை கைவிட்டார்.
ஆனாலும், இருவருக்கும் இடையேயான மோதல் போக்கு நீடித்துக் கொண்டே இருந்தது. தொடர்ந்து, மல்லை சத்யா கட்சிக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில், கட்சிகளின் விதிமுறைகளை மீறி பொதுவெளியில் பேசியது உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் அவர் மீது இருந்து வந்தது. இதனால், அவர் கட்சி பதவிகளில் இருந்து விலகப்படுவது குறித்து கட்சியினரிடையில் கடந்த சில நாட்களாக பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.
தொடர்ந்து, அவரை துணை பொதுச்செயலாளர் பதவியில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்குவதாகவும், இதுகுறித்து மல்லை சத்யா எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளிக்க வேண்டும் எனவும் வைகோ அறிவித்தார். இதற்கு அவர் எந்த விளக்கமும் அளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், மதிமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் மல்லை சத்யா நிரந்தரமாக நீக்கப்படுவதாக மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மல்லை சத்யா தற்போது அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடியுள்ளார். காஞ்சிபுரத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “ கடந்த 32 ஆண்டுகளாக ஒரு இயக்கத்தை நம்பி உழைத்த எங்களை தூக்கி வீசியுள்ளனர். கடந்த 4 ஆண்டுகளாக மதிமுக 'மகன் திமுக'வாக மாறியுள்ளது. ஏற்கனவே தீர்ப்பை எழுதி வைத்துவிட்டு போலியான விசாரணை நாடகத்தை வைகோ நடத்தினார். தனது மகனுக்காக திராவிட இயக்கத்தில் பணியாற்றிய எங்களை இழந்திருப்பது கவலை அளிக்கிறது” என்றார்.
மேலும், ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழுவின் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக வைகோ கூறியதை மல்லை சத்யா மறுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், “ மதிமுகவில் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு என்று ஒரு குழுவே இல்லை. இடைக்கால நடவடிக்கை எடுத்தபோது அந்த குழு எங்கே சென்றது? தனது மகனுக்காக வைகோ இந்த இயக்கத்தை பாழ்ப்படுத்திவிட்டார்” என கடுமையாக விமர்சித்தார்.
துரை வைகோ என்னை துரோகம் செய்தவர் என்று கூறிய நாளில் இருந்து, எங்கள் கட்சி வேஷ்டியை நாங்கள் அவிழ்த்து விட்டோம், காரில் பறந்த கட்சி கொடியை நீக்கி விட்டோம். என் மீது எந்த குற்றமும் இல்லை. 'மகன் திமுக' விலிருந்து விடுதலை பெற்றேன்; ஆனால், மதிமுகவிலிருந்து தான் விடுதலை பெறவில்லை. வருகிற செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி அறிஞர் அண்ணாவின் 117-வது பிறந்தநாள் அன்று தனது ஆதரவாளர்களுடன் கலந்தாலோசித்து நல்ல முடிவை எடுக்க உள்ளேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "துரை வைகோ தொடர்ந்து பாஜகவிற்கு ஆதரவாகச் செயல்பட்டு வருகிறார். ரஷ்ய ராணுவத்தில் இந்திய மாணவர்கள் பணிபுரிவதாக பாஜகவினரிடம் கையெழுத்து வாங்கி துரை வைகோ பேசியது மிகப்பெரிய குற்றம். அவர் பாஜகவுடன் மறைமுகமாக தொடர்பில் உள்ளார். விரைவில் மதிமுகவும் பாஜகவும் கூட்டணி வைப்பதற்கான அறிவிப்புகள் கூட வெளிவரலாம்" என்று மல்லை சத்யா கூறினார்.