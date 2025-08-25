காஞ்சிபுரம்: புதிய கட்சி தொடங்குவது தொடர்பாக, அண்ணா பிறந்தநாள் முப்பெரும் விழாவில் பதில் கிடைக்கும் என மல்லை சத்யா கூறியுள்ளார். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, மதிமுகவில் இருந்து தற்காலிகமாக நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள மல்லை சத்யாவின் இந்த பதில் அரசியல் வட்டாரத்தில் குழப்பத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அறிஞர் அண்ணாவின் 117-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, காஞ்சிபுரத்தில் செப்.15 ஆம் தேதி மல்லை சத்யா தலைமையில் முப்பெரும் விழா நடைபெறவுள்ளது. அதற்கான இடம் தேர்வு செய்வும், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் அனுமதி பெறுவதற்காகவும் மல்லை சத்யா அவரது ஆதரவாளருடன் இன்று (ஆக.25) காஞ்சிபுரத்துக்கு வருகை தந்தார்.
அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “அண்ணா பிறந்த நாளை காஞ்சியில் முப்பெரும் விழாவாக கொண்டாட தீர்மானித்துள்ளோம். அப்போது, திராவிட சித்தம் உள்ள நபருக்கு ‘திராவிட பாரத ரத்னா விருது’ வழங்கவுள்ளோம்,” என்றார்.
தொடர்ந்து, புதிய கட்சி தொடங்கி இருக்கிறீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, “அண்ணா பிறந்தநாள் முப்பெரும் விழாவில் உங்கள் அனைத்து கேள்விக்கும் பதில் கிடைக்கும்” என சூசகமாக பதிலளித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: நெல்லை ஆணவப் படுகொலை! கவினின் தந்தையுடன் முதலமைச்சரை சந்தித்த திருமாவளவன்! பின்னணி என்ன?
மேலும் பேசிய அவர், ”குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் தமிழரான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும், அவரது சித்தாந்தம் எங்களால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத ஒன்று. ஆகவே, நாங்கள் இந்திய கூட்டணி வேட்பாளரை தான் ஆதரிப்போம் என தமிழ்நாட்டில் உள்ள கட்சிகள் அறிவித்துள்ளன. அதில் ஒரு வாக்கும் மட்டும் சந்தேகத்திற்குரியது. இந்தியா கூட்டணியில் இருந்து ஒரு வாக்கு பாஜகவிற்கு மாற வாய்ப்புள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, மதிமுகவில் துணை பொதுச் செயலாளராக இருந்த மல்லை சத்யாவுக்கும், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மற்றும் முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோவுக்கும் இடையே கருத்து மோதல் ஏற்பட்டது. அப்போது, “தன்னை துரோகி என்று அழைத்ததற்கு பதில், தனக்கு விஷம் கொடுத்திருந்தால், அதை குடித்துவிட்டு இறந்து போயிருப்பேன்” என மல்லை சத்யா தெரிவித்தார்.
மேலும், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, மல்லை சத்யாவை தற்காலிகமாக மதிமுக துணை பொது செயலாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கம் செய்வதாக, வைகோ அறிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில், அறிஞர் அண்ணா பிறந்த காஞ்சியில், அவரது பிறந்தநாளை முப்பெரும் விழாவாக நடத்த மல்லை சத்யா முடிவு செய்துள்ளார்.