மக்கள் நீதி மய்யம் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்! கமல்ஹாசன் உருக்கம்!
கட்சி ஆரம்பித்த போது இருந்த கூட்டம் குறைந்துவிட்டது. அதற்காக நான் வருத்தப்படவில்லை, என்னெறால் இப்போது தான் கட்சி வலிமையாக உள்ளது என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.
Published : September 20, 2025 at 5:06 PM IST
சென்னை: மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை உள்ளது என அக்கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் எம்பி கூறியுள்ளார்.
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் மண்டல நிர்வாகிகள், முதல் கிளை நிர்வாகிகளுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள முத்தமிழ் பேரவையில் செப்டம்பர் 18-ம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் அந்த கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் கலந்து கொண்டு நிர்வாகிகளுடன் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார். இன்று காலை நெல்லை மண்டல நிர்வாகிகளுக்கும், மாலை திருச்சி மண்டல நிர்வாகிகளுக்கும் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.
முன்னதாக காலையில் நடைபெற்று முடிந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பேசிய கமல்ஹாசன், “முதலில் கட்சியின் பூத் கமிட்டியை வலுப்படுத்த வேண்டும். அதற்காக தமிழகம் முழுவதும் சுமார் மூவாயிரம் பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களை சேர்க்க நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தபட்டுள்ளது. பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களுக்கு தகுந்த பயிற்சி அளித்த பின் காணொளி வாயிலாக அவர்களை சந்திக்க உள்ளேன். மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் பெயரில் உள்ள நீதி என்பது நீதி கட்சியின் அடிப்படையில் தோன்றியது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நான் பிராமண குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், எனக்கு அண்ணாதுரையை அறிமுகப்படுத்தியது திமுக தான். திமுகவை முன்னுதாரணமாக கொண்டு நாம் செயல்பட வேண்டும். நமது கட்சி தொண்டர்கள் நாம் கூட்டணி வைத்து விட்டோமே என சோர்வடைய வேண்டாம். நாம் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளதற்கான பலனை அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் நீங்களே புரிந்து கொள்வீர்கள். நமது முதல் எதிரி சாதி தான். நம் கட்சிக்குள் யாரும் சாதி பாகுபாடு பார்க்க கூடாது. ஆரம்பித்த போது இருந்த கூட்டம் தற்போது குறைந்து விட்டதை நினைத்து நான் வருத்தம் அடையவில்லை. தற்போது தான் நாம் வலிமையாக உள்ளோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை உண்டு. ஆனால், என்னுடன் கட்சிக்கு வந்தவர்கள் பங்களாவுடன் வந்தவர்கள். அவர்கள் அதே பங்களாவுடனும் போகலாம், பங்களா இல்லாமல் கூட போகலாம். ஆகையால் எம்.எல்.ஏ.வாகும் எண்ணத்தில் யாரும் எனது இந்த கட்சிக்கு வர வேண்டாம். இந்த கட்சியில் யாருமே முழு நேர அரசியல்வாதி கிடையாது. அவரவர் வேலைகளை பார்த்து விட்டு நேரம் கிடைக்கும் போது கட்சிக்கான பணிகளை செய்து வருகின்றனர். தேர்தல் என்று வரும் காலங்களில் மிக தீவிரமாக கட்சி பணியை மேற்கொள்ள கூடியவர்கள்” என்றார்.