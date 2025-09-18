ETV Bharat / state

என்னை பார்ப்பனர் என அடையாளம் காட்ட நினைக்கிறார்கள்: கமல்ஹாசன் எம்.பி. காட்டம்!

"நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமரிடம் என்னை அறிமுகம் செய்யும் போது, ஆசியாவிலேயே மையவாதத்தை பின்பற்றும் ஒரே கட்சி மக்கள் நீதி மய்யம் என கூறினேன்"

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும், எம்பியுமான கமல்ஹாசன்
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும், எம்பியுமான கமல்ஹாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 18, 2025 at 6:17 PM IST

சென்னை: எனது இயற்பெயரான பார்த்தசாரதியை அழுத்தம் திருத்தமாக கூறி, என்னை பார்ப்பனர் என்று அடையாளம் காட்ட சிலர் நினைப்பதாக நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவருமான கமல்ஹாசன் தெரிவித்தார்.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் அக்கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் தலைமையில் சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் முத்தமிழ் பேரவை அரங்கில் நடைபெற்றது.

இதில், கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு தேர்தல் பணிகள் தொடர்பாக கமல்ஹாசன் ஆலோசனை வழங்கினார். இன்று தொடங்கி 4 நாட்கள் மண்டல வாரியான ஆலோசனைக் கூட்டம் காலையும், மாலையும் நடைபெற உள்ளது.

இந்த கூட்டத்துக்கு பிறகு கமல்ஹாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், நீங்கள் திமுகவில் சேர்ந்து விட்டதாக சொல்கிறார்களே என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு அவர், “நாங்கள் திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்திருப்பதை புனிதமாக கருதுகிறோம். திராவிடம் நாடு தழுவியது. அதை இந்திய மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ராஜ்யசபாவில் நிறைய பேர் திராவிட கட்சிகளின் ஆதிக்கத்தை பார்த்து என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் நமட்டு சிரிப்புடன் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.

மாநிலக் கல்வி கொள்கை, நல்ல திட்டங்கள் என தமிழருக்கென தனித்தன்மை வேண்டும். இடது, வலது என்று நாட்டைப் பிரிக்க வேண்டாம். ஆசியாவின் முதல் மய்யவாத கட்சி நமது மக்கள் நீதி மய்யம் தான். நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமரிடம் என்னை அறிமுகம் செய்யும் போது, பிரதமர் என்னை பார்த்து, "உங்களை தெரியுமே" என்றார். அப்போது ஆசியாவிலேயே மையவாதத்தை பின்பற்றும் ஒரே கட்சி நாங்கள்தான் என்று சொன்னேன்” என்றார்.

இதையடுத்து, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்து பேசிய அவர், “யாராவது வெற்றி பெற்று வரட்டும். நமக்கு தையல் இயந்திரம் கொடுப்பார்கள் என்று தாய்மார்கள் விட்டு விடாதீர்கள். உங்கள் வாழ்வில் 5 ஆண்டுகளை, 5 ஆயிரத்திற்கும் 10 ஆயிரத்திற்கும் குத்தகைக்கு விட்டு விடாதீர்கள். என்னை பார்ப்பனர் என்று அடையாளம் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக, சிலர் என் இயற்பெயரான பார்த்தசாரதியை அழுத்தம் திருத்தமாக கூறி வருகிறார்கள். நான் நடந்துகொள்வதை வைத்து, மக்களுக்கே நன்கு தெரியும் நான் யார் என்று" என கமல்ஹாசன் கூறினார்.

