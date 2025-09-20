ETV Bharat / state

''குளிக்க கழற்றி வைத்த போது கைவரிசை'' - 23 சவரன் நகையை திருடியப் பணிப்பெண் கைது!

கடைக்கு சென்று விட்டு வந்த சுமிதா கழற்றி வைத்த நகைகள் மாயமானதால் அதிர்ச்சி அடைந்தார். உடனே சம்பவம் தொடர்பாக திருவொற்றியூர் போலீசில் ஜெயராஜ் புகார் செய்தார்.

கைது செய்யப்பட்ட ப்ரீத்தி
கைது செய்யப்பட்ட ப்ரீத்தி (முகத்தை மூடியிருப்பவர்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2025 at 8:53 PM IST

1 Min Read
சென்னை: சென்னை திருவொற்றியூர், காலடிப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அரிசி வியாபாரியின் வீட்டில் 23 சவரன் நகைகளை திருடிய பணிப் பெண் கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடம் இருந்து நகைகளை பறிமுதல் செய்த பிறகு போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

சென்னை திருவொற்றியூர், காலடிப்பேட்டை எழுத்துக்காரன் தெருவை சேர்ந்தவர் ஜெயராஜ் (79). அரிசி வியாபாரி. இவரது மனைவி ஆனந்தகனி. தம்பதியின் மகன் குமரேசன். இவரது மனைவி சுமிதா. இவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக வசித்து வருகின்றனர்.

ஜெயராஜின் மனைவி ஆனந்தகனி கை, கால்கள் செயல்படாமல் படுத்த படுக்கையாக இருக்கும் சூழ்நிலையில் அவரைப் பார்த்து கொள்வதற்காக வில்லிவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் இருந்து பணியாளர்களை ஜெயராஜ் நியமித்து இருந்தார். முதலில் வானகரத்தை சேர்ந்த இந்திரா என்ற பணிப்பெண் கடந்த 17 ஆம் தேதி வரை இருந்த நிலையில் திடீரென உடல் நிலை சரியில்லை என்று கூறி விட்டு சம்பளத்தை வாங்கிக் கொண்டு நின்று விட்டார்.

இதன் பிறகு ஆனந்தகனியை பார்த்துக் கொள்ள அதே நிறுவனத்தில் இருந்து திருநின்றவூர் பகுதியை சேர்ந்த ப்ரீத்தி (26) என்ற பெண்ணை 18 ஆம் தேதி அனுப்பியுள்ளனர். இந்த நிலையில் ஆனந்தகனியை அவருடைய மருமகள் குளிக்க வைப்பதற்காக அவர் அணிந்து இருந்த 23 சவரன் நகைகளை கழற்றி வைத்து இருந்தார். குளிக்க வைத்த பின் நகையை மாட்டாமல் அங்கேயே வைத்து விட்டு வெளியே கடைக்கு சென்று இருந்தார். இதற்கிடையே, ப்ரீத்தி பணி முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பி சென்றுள்ளார்.

கடைக்கு சென்று விட்டு வந்த சுமிதா கழற்றி வைத்த நகைகளை காணாமல் அதிர்ச்சி அடைந்தார். உடனே சம்பவம் தொடர்பாக திருவொற்றியூர் போலீசில் ஜெயராஜ் புகார் செய்தார். அவரது புகாரை பெற்றுக் கொண்ட போலீசார் இந்த திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து, வேலைக்கார பெண் ப்ரீத்தியை மடக்கி பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

போலீஸ் விசாரணையில் நகைகளை திருடியதை ப்ரீத்தி ஒப்புக் கொண்டு திருடிய நகைகளை ஒப்படைத்தார். இதையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் திருவொற்றியூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

