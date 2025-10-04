ETV Bharat / state

மகாத்மா காந்தியின் நினைவாக 28,609 அடி நீள தேசியக் கொடியை நெசவு செய்யும் தொழிலாளி !

காந்தியின் 165-வது பிறந்த நாளில் தொடங்கிய இந்த முயற்சி, முடிவடைய சுமார் 250 நாட்கள் ஆகும் என நன்றி நாராயணசாமி தெரித்துள்ளார்.

நன்றி நாராயணசாமி நெசவு செய்த தேசியக்கொடி
நன்றி நாராயணசாமி நெசவு செய்த தேசியக்கொடி (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

October 4, 2025 at 12:18 PM IST

சேலம்: தேசதந்தை மகாத்மா காந்திக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில், அவர் வாழ்ந்த 79 ஆண்டுகளை கணக்கில் கொண்டு, 28 ஆயிரத்து 609 அடி நீளமுள்ள தேசியக் கொடியை நெசவு செய்யும் முயற்சியில் சேலம் தொழிலாளி ஈடுபட்டுள்ளார்.

இந்திய நாட்டிற்கு சுதந்திரம் பெற்றுத் தந்த மகாத்மா காந்திக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையிலும், அவரது புகழை பரப்பவும் அவரது 165-ஆவது பிறந்த நாளில், கதர் ஆடையில் அவரது உருவப் படம், அசோக சக்கரம் மற்றும் நன்றி என பொறிக்கப்பட்டு தறியில் நெசவு செய்யும் முயற்சியை சேலம் நெசவு தொழிலாளி தொடங்கியுள்ளார். இதனை உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற செய்வதற்கான முயற்சியிலும் அவர் ஈடுபட்டுள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலத்தை அடுத்த இடையப்பட்டி மேச்சேரியான் வளவு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நன்றி நாராயணசாமி. நெசவு தொழிலாளியான இவருக்கு திருமணாமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர், நெசவுத் தொழிலில் பல்வேறு சாதனைகளை புரிந்து வருகிறார். அந்த வகையில் கடந்த 11.11.2011 ஆம் ஆண்டை நினைவுக்கூரும் வகையில், ஒரு மில்லி மீட்டருக்கும் குறைவான அளவில் 'நன்றி என்றும் மறவாதீர்' என எழுதி சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளார்.

28,609 அடி நீள தேசியக் கொடியை நெசவு செய்யும் தொழிலாளி (ETV Bharat Tamil Nadu)
தொடர்ந்து, 2013 ஆம் ஆண்டு 247 தமிழ் எழுத்துக்களின் பெருமையை பறைசாற்றும் வகையில், 247 சதுர அடியில் 9,99,999 எழுத்துக்களைக் கொண்டு வடிவமைத்து லிம்கா உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது மகாத்மா காந்திக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில், அவர் பிறந்த 1869 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அவர் மறைந்த 1948 வரை, 79 ஆண்டுகளை கணக்கில் கொண்டு, 28 ஆயிரத்து 609 அடி நீளமுள்ள தேசியக் கொடியை நெசவு செய்யும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளார்.

அவருக்கு பிடித்த கதர் ஆடையில், விசைத்தறி மூலமாக 2 அடி உயரத்தில் 28,609 அடி நீளத்தில், அவரது உருவப்படம், அசோக சக்கரம் மற்றும் நன்றி என்ற வார்த்தை இடம் பெற்றுள்ளது. காந்தியின் 165-ஆவது பிறந்தநாளில் தொடங்கிய இந்த முயற்சி, முடிவடைய சுமார் 250 நாட்கள் ஆகும் என நன்றி நாராயணசாமி தெரித்துள்ளார். மேலும், இந்த தேசியக்கொடி சுமார் 8.7 கிலோ மீட்டர் நீளம் இருக்கும் என்றும், வழக்கமான பணிகளுக்கு இடையே இந்த சாதனை முயற்சியை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

