மகாத்மாவும் - மதுரையும்.. காந்தியின் வரலாற்றோடு பின்னிப் பிணைந்திருக்கும் மாமதுரை!

இந்தியாவின் வறுமை நிலை முற்றிலும் அகலும் வரை அரை ஆடை தோற்றத்தில் தான் இருப்பேன் என காந்தி சபதம் எடுத்த பகுதி, இன்றைக்கும் அவரது பெயரால் ‘காந்தி பொட்டல்’ என்று அழைக்கப்படுவது பெருமைக்குரியது.

மதுரை காந்தி மியூசியம்
மதுரை காந்தி மியூசியம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 2, 2025 at 6:35 AM IST

By - இரா.சிவக்குமார்

“மகாத்மா காந்தி இறுதியாக உடுத்தியிருந்த ஆடை முதல் அஸ்தி வரை மதுரையில் பராமரிக்கப்பட்டு வருவது பெருமைக்குரியது.. ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை அன்று அதன் முன்பு சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது” என கூறுகிறார் காந்தி மியூசியத்தின் செயலாளர் நந்தாராவ்.

மதுரை: இந்திய விடுதலைப் போராட்ட காலத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் 21முறை வருகை தந்த காந்தியடிகள், மதுரைக்கு 5 முறை வந்து சென்றுள்ளார். அவை ஒவ்வொன்றும் மிக மகத்தான வரலாற்று மாற்றத்தை இந்தியாவிற்கு உருவாக்கிக் கொடுத்துள்ளது என்றால் மிகையாகாது.

இந்திய விடுதலை போராட்டத்தையும், மகாத்மா காந்தியையும் எவ்வாறு பிரிக்க முடியாதோ அதற்கு இணையானது தான் காந்திக்கும் மதுரைக்குமான உறவு. குஜராத்திகளின் பாரம்பரியமான உடையில் எப்போதும் வலம் வந்த காந்தியை, இந்திய திருநாட்டை வாழ வைக்கும் விவசாயிகளின் எளிய தோற்றத்திற்கு மாற வித்திட்ட மண் மதுரை.

அக்டோபர் 2ஆம் தேதியான இன்று மகாத்மா காந்தியின் 156ஆவது ஜெயந்தி விழாவை உலகம் முழுவதும் கொண்டாடும் சூழலில், அவரின் வாழ்வோடு பின்னிப் பிணைந்த மதுரையின் நினைவுகளையும், அசை போடுவது இன்றைய சூழலில் மிகப் பொருத்தமாக இருக்கும்.

காந்தி பொட்டல் பகுதியில் உள்ள காந்தி சிலை
காந்தி பொட்டல் பகுதியில் உள்ள காந்தி சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து மிகப்பெரும் விடுதலைப் போராட்டத்தை முன்னெடுத்த காந்தி மகான், தமிழகத்திற்கு கடந்த 1896ஆம் ஆண்டு முதல் 1946ஆம் ஆண்டு வரை 21 முறை வருகை தந்ததாக காந்திய அறிஞரும் காந்தி கிராம கிராமிய நிகழ்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியருமான முனைவர் ரவிச்சந்திரன் கூறுகிறார்.

5 முறை மதுரை வந்த காந்தி

அதாவது, “ காந்தியடிகள் மதுரை மாநகருக்கு மட்டும் ஐந்து முறை வருகை தந்திருக்கிறார். இந்த வருகை அனைத்துமே இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தில் மட்டுமன்றி பொதுமக்களிடமும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒன்றாகும். 1919, 1921, 1927, 1934 மற்றும் 1946 வருடங்களில் மகாத்மா காந்தி மதுரை வருகை தந்துள்ளார். அவரது இரண்டாவது வருகை நிகழ்ந்த 1921ஆம் ஆண்டு தான், தான் அணிந்திருந்த பகட்டான ஆடையை துறந்து, இந்திய விவசாயிகளின் எளிய தோற்றத்திற்கு அதாவது, அரையாடை உடுத்தி மாறினார்.

மதுரைக்கு காந்தி வருகை குறித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பலகை
மதுரைக்கு காந்தி வருகை குறித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பலகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

காந்தியின் பெயரை தாங்கி நிற்கும் பகுதி

மதுரை மேலமாசி வீதியில் இருந்த தனது நண்பர் ராம்ஜி கல்யாண்ஜி என்பவரது வீட்டில் தான் 1921ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்தது. அதற்கு முந்தைய நாள் இரவு அவருக்குள் எழுந்த உள்ளொளி தான், இந்த மாற்றத்திற்கு வித்திட்டதாக மகாத்மாவே குறிப்பிடுகிறார். அரை ஆடைக்கு மாறிய அன்றைய தினம் காரைக்குடி செல்லும் வழியில் தான் தற்போதைய காமராஜர் சாலையில் அமைந்துள்ள பகுதியில் பொதுமக்கள் முன் தோன்றி மேடை மீது நின்று உரையாற்றினார்.

அப்போதுதான் இந்தியாவின் வறுமை நிலை முற்றிலும் அகலும் வரை இந்தத் தோற்றத்தில் தான் நான் இருப்பேன் என சபதம் எடுத்தார். அந்தப் பகுதி நெசவாளர்கள் நிறைந்ததாகும். இன்றைக்கும் அந்த இடம் காந்தியின் பெயரால் காந்தி பொட்டல் என வழங்கப்பட்டு வருகிறது,” என பெருமிதமாக ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.

மதுரையில் காந்தி நிகழ்த்திய புரட்சி

1919 மார்ச் 26-28ஆம் தேதிகளில் ரவுலட் அடக்குமுறை சட்டத்தை எதிர்த்து சத்தியாகிரகம் நடத்த தொண்டர்களை திரட்டினார். 1921 செப்டம்பர் 20-22ஆம் தேதிகளில் மதுரையில் தங்கி இருந்த போது தான் அரையாடைக்கு மாறினார். 1927 செப்டம்பர் 28-30ஆம் தேதிகளில் சுதேசி கதர் பிரச்சாரத்திற்கு நிதி திரட்ட வந்தார். 1934 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 25-27ஆம் தேதிகளில் அகில இந்திய ஹரிஜன யாத்திரையை முன்னிட்டு மதுரைக்கு வருகை தந்தார். அப்போது காந்தியுடன் தக்கர் பாபா, மீராபென் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.

மதுரை காந்தி அருங்காட்சியகம்
மதுரை காந்தி அருங்காட்சியகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடைசியாக 1946ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 2-3 ஆகிய தேதிகளில் தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆலய நுழைவு போராட்டம் நடைபெற்ற பிறகு முதன் முதலாக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சென்றார். அதற்கு முன்பாக ஒரு முறை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சென்றபோது, தன்னுடன் வந்த கக்கனை கோயில் நிர்வாகம் உள்ளே நுழைய அனுதிக்க மறுத்ததால், அதனை எதிர்த்து காந்தியும் கோயிலுக்குள் செல்ல மறுத்தார் என்பது வரலாறு.

காந்தியின் ஆடை முதல் அஸ்தி வரை

காந்தி குறித்து பேசிய மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக செயலாளர் நந்தாராவ், “1948ஆம் ஆண்டு காந்தியடிகள் சுட்டு கொல்லப்பட்ட பிறகு, அவர் நினைவாக அருங்காட்சியகம் அமைக்க மத்திய அரசு முயன்றது. அப்போது அவர்கள் தேர்வு செய்த இடம் மதுரை. ராணி மங்கம்மாள் அரண்மனையாக இருந்த இடம், கடந்த 1959ஆம் ஆண்டு அன்றைய பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேருவால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

காந்தி வரலாறு குறித்து பேசும் காந்தி மியூசியத்தின் செயலாளர் நந்தாராவ் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரையாடை அணிந்த நிகழ்வும், தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆலய பிரவேசமும் நடந்த இடம் என்பதால் காந்தியின் அருங்காட்சியகத்திற்கு மதுரையே பொருத்தமானதாக அமைந்தது. மகாத்மா காந்திக்காக அமைந்த இந்தியாவின் முதல் அருங்காட்சியகம் இதுதான் என்பது மதுரையின் மற்றொரு பெருமை. மகாத்மா அரையாடை விரதம் பூண்ட இந்த மதுரையில் தான் காந்தி சுடப்பட்டபோது அணிந்திருந்த ஆடை இன்றைக்கும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, காந்தியின் அஸ்தி இங்கு பராமரிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையன்று அதன் முன்பு சர்வ சமய பிரார்த்தனை நடைபெறுகிறது,” எனத் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: தேவர் சிலைக்கு ஒரு நியாயம்.. தமிழன்னை சிலைக்கு ஒரு நியாயமா? கொந்தளிக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்கள்!

காந்தி வைராக்கியகாரர்

உலகிலேயே ஒரு தலைவர் தான் தனது தோற்றத்தையே ஆயுதமாக்கி, பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை நடுநடுங்க வைத்தார் என்பது ஆச்சரியமான நிகழ்வு. அதுமட்டுமல்ல 'அரை ஆடை பக்கிரி' என்று ஆங்கிலேயர்கள் எள்ளி நகையாடியதை கூட ஒருபோதும் பொருட்படுத்தாமல், தனது உயிர் பிரியும் வரை அதே தோற்றத்தில் இருந்தார் என்பது எத்தனை பெரிய வைராக்கியம். அந்த பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் லண்டனில் நடைபெற்ற ராயல் சொசைட்டி கூட்டத்தில் காந்தி அரையாடையோடு பங்கேற்க ஒரு வார காலம் அதன் விதிகளை தளர்த்தியது என்பது வியக்கத்தக்கதாகும்.

மதுரை காந்தி மியூசியத்தை பார்வையிடும் நபர்
மதுரை காந்தி மியூசியத்தை பார்வையிடும் நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

காந்தியம் இல்லாமல் யாரும் இல்லை

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸின் தொண்டரும், தேசிய வலிமை என்ற இதழின் ஆசிரியருமான சுவாமிநாதன் கூறியதாவது, “மகாத்மா காந்தியின் இந்த ஆடை துறப்பு இந்திய வரலாற்றுப் பக்கங்களின் பொன்னெழுத்தாகும். உலகத்தின் நோபல் விருதாளர்கள் எவராக இருந்தாலும் காந்தியத்தின் அடிப்படை தத்துவத்தை கொண்டிருப்பவர்களாக தான் இருப்பார்கள். தற்போது இந்திய நாட்டின் பிரதமர் மோடி சுதேசி, தற்சார்பு என்பது குறித்து தொடர்ந்து பேசி வருகிறார். இதற்கும் காந்தியம் தான் 80 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தீர்வை தந்துள்ளது” என்கிறார்.

இந்திய விடுதலையின் அழிக்க இயலா சகாப்தத்தை தேசத்தந்தை காந்தியடிகள் தோற்றுவித்திருக்கிறார் என்பதற்கு மேற்கண்ட நிகழ்வுகள் எல்லாம் ஒரு சான்றாக இருந்தாலும், அந்த மாபெரும் மனிதனின் வரலாற்றில் மதுரை எழுச்சிமிக்க பங்கை மாற்றியுள்ளது என்பதில் மதுரை வாசிகளுக்கு எப்போதும் பெருமை தான். காந்தியை ஏதேனும் ஒரு வடிவத்தில் மதுரை அனைத்து காலத்திலும் சுமந்து கொண்டேதான் இருக்கும்.

