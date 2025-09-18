ETV Bharat / state

'இனி எந்த டீச்சராவது வரலைன்னு சொன்னா தொலச்சிடுவேன்' ஊருக்கு கிடைத்த பேருந்து சேவையால் 'VIBE' ஆன மூதாட்டி!

அரியலூர் அடுத்த நாகம்பந்தல் கிராமத்தில் 'மகளிர் விடியல் பேருந்து' சேவையை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் இன்று துவக்கி வைத்தார்.

அமைச்சர் சிவசங்கருடன் நகைச்சுவையாக உரையாடிய மூதாட்டி
அமைச்சர் சிவசங்கருடன் நகைச்சுவையாக உரையாடிய மூதாட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2025 at 8:57 PM IST

1 Min Read
அரியலூர்: பேருந்து சேவை இல்லாததால் எங்கள் ஊருக்கு ஆசிரியர்கள் வராமல் இருந்தனர். ஆனால், இப்போது பேருந்து சேவை விடப்பட்டதால், இனி வர முடியாது என ஆசிரியர்கள் சொல்லக்கூடாது என ஊர் மூதாட்டி ஒருவர் அன்பு கட்டளையிட்டார்.

அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடத்தை அடுத்த நாகம்பந்தல் கிராமத்தில் மகளிர் விடியல் பேருந்து பயணத்தை துவக்கி வைக்க போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் வருகை தந்தார்.

பின்னர் அவர், ஸ்ரீமுஷ்ணம், நாகம்பந்தல், கருக்கை, ஆண்டிமடம் வழியாக ஜெயங்கொண்டம் செல்லும் புதிய வழித்தடத்தில் மகளிர் விடியல் பயண பேருந்து சேவையை ஊர்மக்களுடன் இணைந்து கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார்.

அப்போது அருகிலிருந்த மூதாட்டி ஒருவர் ''தங்கள் ஊருக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதால், ஆசிரியைகள் எவரும் பணிக்கு வர மறுத்தனர். இப்போது பேருந்தை ஊருக்கு கொண்டு வந்து விட்டோம். இனி யாராச்சும் டீச்சர் வேலைக்கு வர மறுத்தால் அவர்களை தொலைத்து விடுவேன்!'' என்றார்.

பின்னர் அந்த மூதாட்டி அமைச்சர் சிவசங்கரை தங்களுடன் பேருந்தில் பயணிக்க பிடிவாதமாக அழைப்பு விடுத்தார். அதற்கு அமைச்சரோ, ''மதிய நேரம் ஆகிறது, எனக்கு அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. நிறைய பேர் காத்துக் கொண்டுள்ளனர்'' என பதிலளித்து, அந்த மூதாட்டியை வலுக்கட்டாயமாக பேருந்தில் ஏற்றிய காட்சி அங்கிருந்தவர்களிடையே சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

மேலும் அங்கு வந்த ஊர் மக்களில் ஒருவர், ''மெயின் ரோட்டில் செல்லும் சேலம் பஸ் நிற்க மாட்டேங்குது'' என்று போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கரிடம் புகார் கூறினார். அதற்கு அமைச்சர் சிவசங்கர் சேலம், சென்னை போன்ற ஓட்டுநர்கள் 300, 400 கிமீ மேலாக கஷ்டப்பட்டு பேருந்தை ஓட்டி வருகின்றனர். அவர்களுக்கு கால் அசந்துவிடும். 5 கிமீ-க்கு ஒரு இடத்தில் ஸ்டாப் கேட்டால் அவர்கள் எப்படி பேருந்தை ஓட்டுவர்கள்? என்றார்.

ஒருவழியாக வாகனத்தில் ஏற முயன்ற அமைச்சரிடம், இளநீர் வெட்டி எடுத்து வந்த பொதுமக்கள் அதை குடிக்கக் கூறினர். அப்போது, 'வரும் வழியில் ஒருவர் என்னை அடிச்சு, இளநீர் குடிக்க சொன்னாருனு குடிச்சுட்டு வந்தேன்'' என அமைச்சர் பதிலளித்தார்.

அதற்கு பொதுமக்களோ, ''எங்க ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க. நீங்க சாப்பிட்டுதான் போகனும்'' என வற்புறுத்தவே, இளநீரை பருகிய அமைச்சர் சிவசங்கர் நன்றி கூறிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.

