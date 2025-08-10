புதுச்சேரி: விதியை மீறி அதிகாலை 3 மணிவரை நடனத்துடன் ரெஸ்டோ பார் இயங்கி வருவதால் தான் கொலை சம்பவம் நடைபெற்றிருப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டம், மேலூரை சேர்ந்தவர் ஷாஜன். இவர் சென்னையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். இந்த நிலையில் ஷாஜன் தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடுவதற்கு நண்பர்கள் 15க்கும் மேற்பட்டோருடன் நேற்று புதுச்சேரி வந்துள்ளார். பின்னர் இவர்கள் அனைவரும் இரவு 11.30 மணியளவில் புதுச்சேரி மிஷின் வீதியில் உள்ள ரெஸ்டோ பாருக்கு சென்றுள்ளனர்.
அப்போது பாரில் அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், மற்ற வாடிக்கையாளர்கள் அவர்களை வெளியே அனுப்புமாறு நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டுள்ளனர். இதனால் அங்கிருந்த பவுன்சர் மற்றும் ஊழியர்கள் அவர்களை பாரில் இருந்து சுமார் 12.30 மணியளவில் வெளியேற்றி உள்ளனர்.
இதில் ஆத்திரம் அடைந்த இளைஞர்கள் தங்களை ஏன் வெளியேற்றினீர்கள்? என பவுன்சர் மற்றும் ஊழியர்களிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது கைகலப்பு ஏற்பட்டு இருதரப்பினரும் மோதிக்கொண்டுள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தால் முத்தியால்பேட்டையை சேர்ந்த பார் ஊழியர் அசோக் ராஜ் கடும் கோபம் அடைந்துள்ளார். பின்னர் நள்ளிரவு 1.30 மணியளவில் சமையல் அறையில் இருந்த கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு பாரின் கீழே வந்த அவர் அங்கிருந்த சண்முக பிரியன் என்ற இளைஞரின் முதுகில் குத்தியுள்ளார். இதனை தட்டி கேட்ட ஷாஜனையும் இடுப்பில் அவர் குத்தி உள்ளார். இதில் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கி விழுந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பெரிய கடை போலீசார் ரத்த வெள்ளத்தில் இருந்த இருவரையும் மீட்டு புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதில் சண்முக பிரியன் உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்த மருத்துவர்கள் அவரது உடலை உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இந்த நிலையில், ஷாஜனுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனை தொடர்ந்து கொலையில் தொடர்புடையதாக அசோக் ராஜ், பவுன்சர்கள், பார் ஊழியர்கள் என 8 பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தடயவியல் நிபுணர்கள் மாதிரிகளை சேகரித்து எடுத்து சென்றனர். தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் வந்த டிஐஜி சத்திய சுந்தரம், முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் கலைவாணன் மற்றும் எஸ்.பிக்கள் சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மேலாக கொலை நடந்த இடத்தில் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், இரவு 12 மணியுடன் ரெஸ்டோ பார்கள் மூட வேண்டும் என ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விதியை மீறி அதிகாலை 3 மணி வரை நடனத்துடன் ரெஸ்டோ பார் இயங்கி வருவதால் தான் இச்சம்பவம் நடைபெற்றிருப்பதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
