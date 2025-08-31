மதுரை: மதுரை ஆதீன மடத்தில் அருணகிரிநாதர் சமாதியில் இளைய ஆதீனம் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் மதுரை ஆதீனம் மீண்டும் சர்ச்சைக்கு உள்ளானார்.
மதுரை ஆதீனமாக இருந்த அருணகிரிநாதர் மறைவுக்கு பிறகு 293 ஆவது மதுரை குருமகா சந்நிதானமாக ஸ்ரீலஸ்ரீ ஹரிஹரர் ஸ்ரீ ஞானசம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நியமனம் செய்யப்பட்டு சைவ சமயப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
முன்னதாக ஸ்ரீமத் விஷ்வலிங்க தம்பிரான் என்பவர் 292 ஆவது குருமகா சன்னிதானத்தின் கரங்களால் தீட்சை பெற்று, கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் முதல் மதுரை இளைய ஆதீனமாக சேவை செய்து வருவதாகவும் 2021 ஆம் ஆண்டு குரு மகா சன்னிதானம் மகா சித்தி அடைந்த பிறகு தற்போதுள்ள 293 ஆவது குருமகா சன்னிதானத்தின் கீழ் தம்பிரான் சாமியாக தொடர்ந்து பணியாற்றியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் மே 2 ஆம் தேதி சென்னை, காட்டாங்கொளத்தூரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க மதுரை ஆதீனம் காரில் வந்தார். அப்போது உளுந்தூர்பேட்டை பகுதியில் தனது கார் மீது மற்றொரு காரை மோதி விபத்து ஏற்படுத்தி தன்னை கொலை செய்ய சிலர் முயன்றதாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்.
குறிப்பாக அவர்கள் ‘தொப்பி அணிந்து, தாடி வைத்திருந்தார்கள்' என, மதுரை ஆதீனம் தனது புகாரில் கூறி இருந்தார். ஆனால் விபத்து குறித்த சிசிடிவி காட்சியை போலீசார் வெளியிட்டு, ஆதீனம் தரப்பினர் தவறான தகவல் வெளியிடுவதாக அறிக்கை வெளியிட்டனர். இதனால், விமர்சனத்துக்கு உள்ளானார் 'மதுரை ஆதீனம்'.
இதையடுத்து மதமோதலை தூண்டும் வகையில் பேசியதாக மதுரை ஆதீனம் மீது சென்னை சைபர் கிரைம் போலீசார் 4 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த பரபரப்பு சுவடு மறைவதற்குள்ளாக, அடுத்த பிரச்சனை மதுரை ஆதீன மடத்தில் உருவாகியுள்ளது. அதாவது 293 ஆவது மதுரை ஆதீனம் தருமபுர ஆதீனத்தின் கட்டளைக்கு எதிராக செயல்படுவதாக கூறி ஸ்ரீமத் விஷ்வலிங்க தம்பிரான் என்கிற ''இளைய ஆதீனம்'' மதுரை, முனிச்சாலை பகுதியில் உள்ள 292 ஆவது ஆதீன சமாதி முன்பு அமர்ந்து திடீரென போராட்டம் நடத்தினார்.
இது குறித்து தகவலறிந்து போலீசார் மதுரை ஆதீன மடத்துக்கு விரைந்து வந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தம்பிரான் ஸ்ரீமத் விஷ்வலிங்கத்திடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதனை அடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்ட மதுரை இளைய ஆதீனத்தை கோரிக்கைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த போலீசார் அழைத்துச் சென்றனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், 292 ஆவது குரு மகாசன்னிதானம் விருப்பப்படி தான் அடுத்த வாரிசாக வர வேண்டும் எனவும், தற்போதுள்ள 293 ஆவது ஆதினம், 292 ஆவது குருமகா சன்னிதானம் மற்றும் தருமபுர ஆதீனத்தின் கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் வேறு ஒருவருக்கு பட்டம் சூட்ட திட்டமிட்டுள்ளார் என இளைய ஆதீனம் கூறியுள்ளார்.
மேலும் எந்த ஒரு முடிவினை எடுப்பதாக இருந்தாலும், தருமபுரம் ஆதீனத்தின் ஆலோசனைப்படி நடக்க வேண்டும் எனவும், 293 வது குருமகா சன்னிதானம் தருமபுரம் ஆதீனத்துடன் ஆலோசனை செய்து 292 ஆவது குரு மகா சன்னிதானத்தின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றக் கோரி ஸ்ரீமத் விஷ்வலிங்க தம்பிரான் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது.