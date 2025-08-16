ETV Bharat / state

எல்லோரும் எம்.ஜி.ஆர் ஆகிவிட முடியாது: தவெக விஜய் குறித்து காட்டமாக பேசிய செல்லூர் ராஜூ! - SELLUR RAJU ABOUT TVK VIJAY

தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில் ஒரு மாநாடு வைத்து மேடையில் பேசினால் வெற்றி பெற்றிடலாம் என நடிகர் விஜய் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சரும், மதுரை மேற்கு எம்.எல்.ஏவுமான செல்லூர் ராஜூ
முன்னாள் அமைச்சரும், மதுரை மேற்கு எம்.எல்.ஏவுமான செல்லூர் ராஜூ
Published : August 16, 2025 at 6:40 PM IST

மதுரை: எல்லோரும் எம்.ஜி.ஆராகிவிட முடியாது என தவெக தலைவர் விஜய்யை முன்னாள் அமைச்சரும், எம்.எல்.ஏவுமான செல்லூர் ராஜூ விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கூடல் நகர் 2வது வார்டில் ரூ.25 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கரிசல்குளம் கண்மாய் மறுகால் வாய்க்காலின் குறுக்கே புதிய பாலம் கட்டும் பணியை முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அவரிடம் செய்தியாளர்கள் திமுக அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்துவது குறித்து கேட்டதற்கு, “ தமிழ்நாட்டில் அமைச்சர்கள் வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடப்பது ஒன்றும் புதிதல்ல. அமலாக்கத்துறையினர் அவர்களது வேலையை செய்கிறார்கள். ஏதேனும் தெரிய வந்தால் தகவல் வெளிவரும். இது அவ்வளவு பெரிய விஷயமில்லை” என்றார்.

முன்னாள் அமைச்சரும், மதுரை மேற்கு எம்.எல்.ஏவுமான செல்லூர் ராஜூ

திருமாவளவன் திசை மாறிவிட்டார்

தொடர்ந்து அவரிடம் தூய்மை பணியாளர்கள் விவகாரத்தை வைத்து எதிர்க்கட்சிகள் திசை திருப்புவதாக திருமாவளவன் கூறுவது குறித்து பதிலளித்தபோது, “சமீப காலமாக திருமாவளவனுக்குத் தான் என்ன பேசுகிறார் என்பதிலேயே குழப்பம் உள்ளது. இப்போது அவர் கொள்ளையில் இருந்து சரிந்து திசை மாறிப் போய்விட்டார். ஒரு காலத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலித்தாவை புகழ்ந்த அவரது வாயில் இருந்து தற்போது மாற்றான பேச்சுகள் வெளி வருகிறது. அவருக்கென இருந்த பெயரை திருமாவளவன் திமுகவுடன் சேர்ந்து கெடுத்துக்கொண்டார்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: பாஜக அமலாக்கத்துறையை அனுப்பினால் பயந்து விடுவோமா? கனிமொழி எம்.பி ஆவேசம்!

விஜய் எம்.ஜி.ஆராக முடியாது

இதையடுத்து தவெகவின் மதுரை மாநாட்டுக்கான வேலை சுறுசுறுப்பாக நடைபெறுகிறதே? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “ தவெக தலைவர் முதலில் பனையூரில் இருந்து வெளியே வந்து மக்களை சந்திக்க வேண்டும். அவர் இருந்த இடத்தில் இருந்தே அரசியல் செய்வதால் எந்த பயனும் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் எல்லாராலும் எம்.ஜி.ஆராகி விட முடியாது. ஒரே எம்.ஜி.ஆர் தான். தேர்தலின் நேரத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் தனது திரைப்படம், மாநாடு என பிரச்சாரம் செய்வதால் அவர் வெற்றி அடைந்து விடலாம் என நினைக்கிறார். ஆனால், அவரால் எம்.ஜி.ஆரைபோல் வெற்றி பெற முடியாது” என்றார்.

முன்னாள் அமைச்சரும், மதுரை மேற்கு எம்.எல்.ஏவுமான செல்லூர் ராஜூ

