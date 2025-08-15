ETV Bharat / state

அடடே.. மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸுக்கு 48 வயதா? கேக் வெட்டி பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்! - MADURAI VAIGAI EXPRESS BIRTHDAY

இந்திய ரயில்வே புதிய அம்சங்கள் ஏதேனும் அறிமுகம் செய்தால், அவை பெரும்பாலும் முதலில் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தான் செய்யப்படும் என வைகை எக்ஸ்பிரஸ் லோகோ பைலட்டுகள் பெருமிதம் தெரிவித்தனர்.

48 வது ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கு மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ்
48 வது ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கு மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read

மதுரை: வைகை எக்ஸ்பிரஸ் சேவை தொடங்கப்பட்டு இன்றுடன் (ஆகஸ்ட் 15) 48 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை, பொதுமக்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

கடந்த 1977ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி வைகை எக்ஸ்பிரஸ் தனது முதல் சேவையை தொடங்கியது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பிறந்த நாளை பொதுமக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர். அந்த வகையில், இன்று வைகை எக்ஸ்பிரஸ் என்ஜினுக்கு மலர் அலங்காரம் செய்து, கேக் வெட்டப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காலத்திலிருந்து பணியாற்றிய லோகோ பைலட்டுகள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் பங்கேற்றனர். அவர்களுக்கு ரயில் ஆர்வலர்கள் நினைவுப் பரிசும், பொன்னாடைகளும் அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

வைகை எக்ஸ்பிரஸ் வரலாறு

1977ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் மதுரை - சென்னை இடையே வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. மீட்டர் கேஜ் பாதையில் மணிக்கு 100 கி.மீ. வேகத்தில் பயணம் செய்த இந்தியாவின் முதல் ரயில் இதுவே ஆகும். அதுமட்டுமன்றி, அதுவரை இரவு ரயில்களில் மட்டுமே இருந்த உணவகப் பெட்டி (பேண்ட்ரி), பகல் நேர ரயிலான வைகை எக்ஸ்பிரஸ்சில்தான் முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

48 வது ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கு மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
  • 1979ஆம் ஆண்டு ஒய்டிஎம் 4 ஏ டீசல் என்ஜின் அறிமுகப்படுப்பட்டது.
  • 1994ஆம் ஆண்டு மீட்டர் கேஜ் ரயில்களில் முதன் முதலாக வைகை எக்ஸ்பிரஸில் தான் 42 இருக்கைகள் கொண்ட குளிர்சாதன இருக்கை வசதிப் பெட்டியும் அறிமுகப்படுப்பட்டது.
  • 1995ஆம் ஆண்டு ஒய்ஏஎம் (YAM) 1 மின்சார என்ஜின் சென்னையிலிருந்து விழுப்புரம் வரை இயக்கப்பட்டது.
  • 1997ஆம் ஆண்டு அகல ரயில் பாதையில் மீண்டும் அறிமுகமான வைகை எக்ஸ்பிரஸ் 16 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்பட்டது.
  • 2006ஆம் ஆண்டு 24 பெட்டிகளாக உயர்த்தப்பட்டது.
  • 2008ஆம் ஆண்டு சென்னையிலிருந்து திருச்சி வரையும், 2014ஆம் ஆண்டு சென்னை - மதுரை வரையும் மின்சார ரயிலாக மாற்றப்பட்டது.
  • 2018ஆம் ஆண்டு மதுரை - சென்னை இருவழிப்பாதை அறிமுகமானபோது, வைகையின் பயணம் நேரம் 7 மணி 35 நிமிடங்களாக குறைக்கப்பட்டது. இரு நகரங்களுக்கு இடையிலான மிக வேகமாகப் பயணிக்கும் இந்தியாவின் முதல் ரயில் என்ற பெருமையை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பெற்றது.
  • மேலும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு பயண நேரம் 7 மணி 25 நிமிடங்களாக குறைக்கப்பட்டது.

இது குறித்து ரயில் பயணி அருண்பாண்டியன் கூறுகையில், “ரயில் தொடர்பான புதிய அம்சங்கள் ஏதேனும் இந்திய ரயில்வே அறிமுகம் செய்தால், அது பெரும்பாலும் வைகை எக்ஸ்பிரஸில் தான் இருக்கும். தெற்கு ரயில்வேயில் பணியாற்றும் பல்வேறு நிலை பணியாளர்களின் திறமையான ஒருங்கிணைப்பில் வைகை எக்ஸ்பிரஸ்ஸின் பயண நேரத்தை மேலும் குறைக்க இயலும். ரயில்வே உயர் அதிகாரிகள் அதற்கான முயற்சியில் இறங்க வேண்டும்” என்றார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' திட்டம் தொடர்பான பொதுநல மனு ரூ.1 லட்சம் அபராதத்துடன் தள்ளுபடி!

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

மதுரை: வைகை எக்ஸ்பிரஸ் சேவை தொடங்கப்பட்டு இன்றுடன் (ஆகஸ்ட் 15) 48 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை, பொதுமக்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

கடந்த 1977ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி வைகை எக்ஸ்பிரஸ் தனது முதல் சேவையை தொடங்கியது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பிறந்த நாளை பொதுமக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர். அந்த வகையில், இன்று வைகை எக்ஸ்பிரஸ் என்ஜினுக்கு மலர் அலங்காரம் செய்து, கேக் வெட்டப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காலத்திலிருந்து பணியாற்றிய லோகோ பைலட்டுகள் மற்றும் அவர்களது உறவினர்கள் பங்கேற்றனர். அவர்களுக்கு ரயில் ஆர்வலர்கள் நினைவுப் பரிசும், பொன்னாடைகளும் அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

வைகை எக்ஸ்பிரஸ் வரலாறு

1977ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள் மதுரை - சென்னை இடையே வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. மீட்டர் கேஜ் பாதையில் மணிக்கு 100 கி.மீ. வேகத்தில் பயணம் செய்த இந்தியாவின் முதல் ரயில் இதுவே ஆகும். அதுமட்டுமன்றி, அதுவரை இரவு ரயில்களில் மட்டுமே இருந்த உணவகப் பெட்டி (பேண்ட்ரி), பகல் நேர ரயிலான வைகை எக்ஸ்பிரஸ்சில்தான் முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

48 வது ஆண்டில் அடி எடுத்து வைக்கு மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
  • 1979ஆம் ஆண்டு ஒய்டிஎம் 4 ஏ டீசல் என்ஜின் அறிமுகப்படுப்பட்டது.
  • 1994ஆம் ஆண்டு மீட்டர் கேஜ் ரயில்களில் முதன் முதலாக வைகை எக்ஸ்பிரஸில் தான் 42 இருக்கைகள் கொண்ட குளிர்சாதன இருக்கை வசதிப் பெட்டியும் அறிமுகப்படுப்பட்டது.
  • 1995ஆம் ஆண்டு ஒய்ஏஎம் (YAM) 1 மின்சார என்ஜின் சென்னையிலிருந்து விழுப்புரம் வரை இயக்கப்பட்டது.
  • 1997ஆம் ஆண்டு அகல ரயில் பாதையில் மீண்டும் அறிமுகமான வைகை எக்ஸ்பிரஸ் 16 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்பட்டது.
  • 2006ஆம் ஆண்டு 24 பெட்டிகளாக உயர்த்தப்பட்டது.
  • 2008ஆம் ஆண்டு சென்னையிலிருந்து திருச்சி வரையும், 2014ஆம் ஆண்டு சென்னை - மதுரை வரையும் மின்சார ரயிலாக மாற்றப்பட்டது.
  • 2018ஆம் ஆண்டு மதுரை - சென்னை இருவழிப்பாதை அறிமுகமானபோது, வைகையின் பயணம் நேரம் 7 மணி 35 நிமிடங்களாக குறைக்கப்பட்டது. இரு நகரங்களுக்கு இடையிலான மிக வேகமாகப் பயணிக்கும் இந்தியாவின் முதல் ரயில் என்ற பெருமையை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பெற்றது.
  • மேலும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு பயண நேரம் 7 மணி 25 நிமிடங்களாக குறைக்கப்பட்டது.

இது குறித்து ரயில் பயணி அருண்பாண்டியன் கூறுகையில், “ரயில் தொடர்பான புதிய அம்சங்கள் ஏதேனும் இந்திய ரயில்வே அறிமுகம் செய்தால், அது பெரும்பாலும் வைகை எக்ஸ்பிரஸில் தான் இருக்கும். தெற்கு ரயில்வேயில் பணியாற்றும் பல்வேறு நிலை பணியாளர்களின் திறமையான ஒருங்கிணைப்பில் வைகை எக்ஸ்பிரஸ்ஸின் பயண நேரத்தை மேலும் குறைக்க இயலும். ரயில்வே உயர் அதிகாரிகள் அதற்கான முயற்சியில் இறங்க வேண்டும்” என்றார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' திட்டம் தொடர்பான பொதுநல மனு ரூ.1 லட்சம் அபராதத்துடன் தள்ளுபடி!

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MADURAI VAIGAI EXPRESSVAIGAI EXPRESS BIRTHDAYமதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ்வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பிறந்தநாள்MADURAI VAIGAI EXPRESS BIRTHDAY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.