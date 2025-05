ETV Bharat / state

பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா கொடுத்த பதிலடி.. இனி அவர்களின் ஆன்மா சாந்தியடையும்.. காஷ்மீரில் இருந்து திரும்பியவர் பேட்டி - OPERATION SINDOOR

மதுரையைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 8, 2025 at 12:31 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 1:07 PM IST 2 Min Read

மதுரை: ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள பெஹல்காமில் கடந்த ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலில் சுற்றுலாப் பயணிகள் உட்பட 26 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். அங்கு சுற்றுலாவுக்கு சென்ற தமிழர்கள் உட்பட பலர் சிக்கித் தவித்த நிலையில், அவர்கள் இந்திய ராணுவம் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் உதவியுடன் பத்திரமாக சொந்த ஊர் திரும்பினர். அவ்வாறு சொந்த ஊர் திரும்பிய மதுரையைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன், பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் மீது மீது இந்திய ராணுவம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கை குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் பேசியதாவது: 'நான் சார்ந்துள்ள குழு சார்பில் 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை உறுப்பினர்களின் குடும்பங்களை சுற்றுலா அழைத்துச் செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில், கடந்த ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி மதுரை, தூத்துக்குடி, திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து 70 பேர் ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சுற்றுலா சென்றோம். முதல் 2 நாட்கள் சுற்றுலா மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.

