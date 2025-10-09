ETV Bharat / state

கழிவுப்பொருளை கலைப் பொருளாக்கிய ரயில்வே ஊழியர்கள் - மதுரை சந்திப்பில் அசத்தல் கண்காட்சி!

மதுரை ரயில்வே பணிமனை ஊழியர்கள் ரயில்வே கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்தி கோவில் கோபுரம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளார்கள்.

ரயில்வே கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட கோவில் கோபுரம்
ரயில்வே கழிவு பொருட்களை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட கோவில் கோபுரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 9:26 PM IST

மதுரை: ரயில்வே தூய்மை விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை முன்னிட்டு மதுரை ரயில்வே ஊழியர்கள் கழிவு பொருட்களைக் கொண்டு உருவாக்கிய கோவில் கோபுரம் பொதுமக்களின் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

ரயில்வே தூய்மை விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெற்று வருகிறது. தூய்மை பணியில் கழிவுப் பொருள் மேலாண்மையும், ரயில்வே வளாகங்களை அழகுபடுத்துதல் போன்றவையும் இந்த விழிப்புணர்வில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறன. இதற்காக ரயில்வே ஊழியர்கள் உபரியாக பயன்பாடு இல்லாமல் கிடக்கும் கழிவு பொருட்களை கலைப் பொருட்களாக மாற்றி தங்கள் அலுவலகங்களை அழகுபடுத்துகிறார்கள்.

அந்த வகையில், மதுரை ரயில் பெட்டி பராமரிப்பு பணிமனை ஊழியர்கள் இரும்பு தகடுகள், நீண்ட குழாய்கள், போல்ட், நட்டுகள், C எழுத்து வடிவ இரும்பு பொருட்கள், ரயில் பெட்டிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆடும் அச்சாணி, உடைந்த இரும்பு சுருள், ரயிலை நிறுத்த உதவும் வாயு அடைப்பான்கள், திறப்பான்கள், வளையங்கள், தண்டவாள துண்டுகள், தண்டவாளத்தை ரயில் பாதையுடன் இணைக்கும் கிளிப்புகள், ரயில் பாதை சந்திப்புகளை இணைக்க பயன்படும் வாஷர் வளையங்கள் போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்தி கோவில் கோபுரம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளார்கள்.

இந்த கோபுரத்தை கோட்ட இயந்திரவியல் பொறியாளர் குண்டேவார் பாதல் வழிகாட்டுதலோடு மதுரை ரயில் பெட்டி பராமரிப்பு பணிமனை ஊழியர்கள் ரமேஷ், அருண்குமார், கண்ணன், ஜெரால்ட் ஆண்ட்ரூஸ், பினாய் குமார், ஜஸ்டின் பீட்டர், லக்ஷ்மணன், சண்முக பாண்டி, இசக்கி ராஜா, தாமஸ், ரூபேஷ், விகாஸ் குமார் குப்தா, குருமூர்த்தி ஆகியோர் பத்து நாட்களில் உருவாக்கியுள்ளனர்.

இந்தக் கலை பொருள் ரயில்வே ஊழியர்களின் புதுமையான கண்டுபிடிப்பு, திறமை, கூட்டு முயற்சி, அர்ப்பணிப்பு, நிறுவனத்தில் உள்ள வளத்தை பலமாக்கும் பண்பு ஆகியவற்றிற்கு உதாரணமாக திகழ்கிறது. இந்தக் கலைப் பொருள் தற்போது மதுரை கோட்ட ரயில்வே அலுவலக கட்டடத்தின் முன் வாசல் அருகே நிறுவப்பட்டு பார்ப்போரை பரவசப்படுத்துகிறது. இந்த முயற்சிக்கு பொதுமக்களும், ரயில் பயணிகளும் பெரிதும் வரவேற்பு அளித்துள்ளனர். மேலும், ரயில்வே கழிவுப்பொருட்களை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட கோயில் கோபுரத்தின் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களிலும் வைரலாகி வருகிறது. வரும் நிலையில், நெட்டிசன்கள் அதற்கு பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

