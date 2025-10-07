முன்பதிவில்லா ரயில் டிக்கெட் விற்பனை... சாதனை படைத்த மதுரை - எவ்வளவு தெரியுமா?
மதுரை ரயில்வே கோட்டம், முன்பதிவு இல்லாத ரயில் பயணச்சீட்டு விற்பனையில் ரூ.1.03 கோடி வருமானம் ஈட்டியுள்ளது.
Published : October 7, 2025 at 3:45 PM IST
மதுரை: பண்டிகை கால விடுமுறையை முன்னிட்டு இயக்கப்பட்ட, முன்பதிவு இல்லாத ரயில்களில் பயணச்சீட்டு விற்பனையில் மதுரை ரயில்வே கோட்டம் சாதனை படைத்துள்ளது.
பண்டிகை மற்றும் விடுமுறை கால கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்காக தெற்கு ரயில்வே மதுரை கோட்டம் தொடர்ந்து பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதில், முன்பதிவு இல்லாத ஒரு வழி சிறப்பு ரயில்கள், மெமு ரயில்கள் என அவ்வப்போது அறிமுகப்படுத்தி கூட்ட நெரிசலை சமாளித்து வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த அக்டோபர் 1, 2 ஆயுத பூஜை, காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் வார விடுமுறை என தொடர் விடுமுறை நாட்கள் வந்தது. இதில், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் கூட்டம் அலைமோதியது.
விடுமுறையையொட்டி, கூட்ட நெரிசலை சமாளிப்பதற்கு தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை இயக்கியது. மேலும், கூடுதலாக மதுரை - சென்னை இடையே மெமு சிறப்பு ரயிலும், திருநெல்வேலி - சென்னை இடையே அதிவிரைவு சிறப்பு ரயிலும், முன்பதிவில்லாத சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்பட்டது. இந்த ரயில்களில் விசாலமான இடவசதி கொண்ட தலா 17 ரயில் பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டன.
இந்த நிலையில், இந்த முன்பதிவில்லாத ரயில்கள் மூலம் மதுரை கோட்டத்திற்கு பெரும் வருவாய் கிடைத்துள்ளது. மதுரையில் இருந்து புறப்பட்ட மெமு சிறப்பு ரயிலில் 1200 பயணிகளும், திருநெல்வேலியில் இருந்து புறப்பட்ட மெமு சிறப்பு ரயிலில் 2000 பயணிகளும் பயணித்துள்ளனர். இதில், மதுரை கோட்டத்தில் மட்டும் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு முன்பதிவு இல்லாத ரயில் பயணச்சீட்டு விற்பனையில் ரூ.1.03 கோடி வருமானம் ஈட்டியுள்ளது.
பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க முக்கிய ரயில் நிலையங்களில், பயணிகளுக்கு உதவும் வகையில் ரயில்வே அதிகாரிகள், ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை மற்றும் தமிழ்நாடு ரயில்வே காவல்துறை அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தில் இந்த ஒருங்கிணைந்த முயற்சியின் காரணமாக, பயணிகள் எந்தவித சிரமமும் இன்றி அவரவர் வசிப்பிடங்களுக்கு திரும்பி உள்ளனர்.
மேலும், முன்பதிவு இல்லாத சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் மெமு ரயில்களுக்கும் பயணிகள் பெரும் வரவேற்பு அளித்துள்ளனர் என்று மதுரை ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. அடுத்து வருகின்ற தீபாவளி விடுமுறை காலத்திலும் இதுபோன்று முன்பதிவு இல்லா சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க ரயில் பயணிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.