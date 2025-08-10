Essay Contest 2025

எம்.பிக்கள் புறக்கணிப்பு? இந்தியன் வங்கி தலைவர் மீது தமிழக எம்.பி.க்கள் உரிமை மீறல் தீர்மானம் தாக்கல்! - SU VENKATESAN MP

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் உரிமைகளை மீறியதாக இந்தியன் வங்கி தலைவர் மீது மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட மூன்று எம்.பி.க்கள் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவிடம் உரிமை மீறல் தீர்மானம் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

மதுரை எம்.பி சு. வெங்கடேசன்
மதுரை எம்.பி சு. வெங்கடேசன் (@SuVe4Madurai)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 2:36 PM IST

மதுரை: மதுரையில் நடைபெற்ற மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு கடன் வழங்கும் நிகழ்விற்கு எம்.பிக்களை அழைக்காத இந்தியன் வங்கி தலைவர் மீது, உரிமை மீறல் தீர்மானத்தை, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எம்.பிக்கள் சு.வெங்கடேசன், மாணிக்கம் தாக்கூர், தங்க தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

இதுதொடர்பாக மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், "கடந்த ஜூலை 12 ஆம் தேதி, ரூ.1100 கோடி அளவிலான "பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல்; மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு கடன் திட்டம்" எனும் நிகழ்ச்சி மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒன்றிய நிதித்துறை செயலாளர் எம்.நாகராஜ் பங்கேற்றார்.

மதுரை, விருதுநகர், தேனி ஆகிய மூன்று நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளுக்காக நடைபெற்ற இந்நிகழ்வுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாருக்கும் அழைப்பும் விடுக்கவில்லை. அவர்கள் யாருடனும் கலந்தாலோசிக்கவில்லை.

அரசின் திட்டங்கள் பற்றி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்தாலோசிக்கப்படுவதும், அவர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவதும், அவர்களின் ஒருங்கிணைப்பு வாயிலாக மக்கள்தொடர்பு வலுப்படுத்தப்படுவதும் மக்கள் பிரதிநிதிகளின் சிறப்புரிமைகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்றாகும். ஆனால், இந்தியன் வங்கி இத்தகைய சிறப்பு உரிமையை அவமதித்துள்ளது. இது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் உரிமைகளையும், ஜனநாயக மரபுகளையும் மீறியுள்ள செயலாகும்.

இது மக்களின் மனதில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கை அல்ல. ஆகவே, இந்தியன் வங்கி தலைவரிடம் இத்தகைய உரிமை மீறலுக்கான விளக்கம் கோரப்பட வேண்டும். மக்கள் பிரதிநிதிகள் அரசுத் திட்ட அமலாக்கத்தில் கலந்தாலோசிக்கப்படுவதையும், ஒருங்கிணைப்பு மேற்கொள்ளப்படுவதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்’ என மக்களவைத் தலைவர் ஓம்.பிர்லாவிடம் உரிமை மீறல் தீர்மானத்தை அளித்துள்ளோம்" என்று சு.வெங்கடேசன் தமது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: "ரஜினிகாந்த் இரட்டை இலைக்கு வாக்களித்தார்...ஆனாலும் கருணாநிதி அவரை.." திருமாவளவன் தடாலடி பேச்சு!

ETV Bharat Logo

