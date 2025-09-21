'8 வருஷமா மக்களுக்கு தினமும் சிவராத்திரி தான்' மோடியின் 'சிவராத்திரி' பேச்சை விமர்சித்த சு.வெங்கடேசன்!
இத்தனை ஆண்டுகள் மக்களிடம் "கொள்ளை" அடித்து விட்டு இப்போது தரும் அற்ப சலுகைக்கு இவ்வளவு ஆரவாரமா? என்று பிரதமர் மோடியின் ஜிஎஸ்டி தொடர்பான பேச்சை எம்பி சு. வெங்கடேசன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : September 21, 2025 at 8:33 PM IST
சென்னை: 8 ஆண்டுகளாக ஜி.எஸ்.டி வரி கொடுமையால் மக்களின் தூக்கத்தை கெடுத்து சிவராத்திரி ஆக்கியதற்கு யார் பொறுப்பு? என மதுரை எம்பி சு. வெங்கடேசன் பிரதமருக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
நாட்டு மக்களுக்கு நவராத்திரி வாழ்த்து தெரிவித்து ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் குறித்து இன்று உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, ''நவராத்திரியுடன் சேர்த்து ஜிஎஸ்டி சேமிப்புத் திருவிழா நாளை தொடங்கப் போகிறது. இனி உங்கள் (மக்கள்) சேமிப்பு அதிகரிக்கும். உங்களுக்குப் பிடித்த பொருட்களை எளிதாக வாங்கலாம். ஏழைகள், நடுத்தர மக்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள் மற்றும் வர்த்தகர்கள் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்களால் பெரிதும் பயனடைவார்கள்'' என கூறினார்.
பிரதமரின் பேச்சுக்கு எதிர்வினையாற்றியுள்ள மதுரை எம்பி சு. வெங்கடேசன், ''நவராத்திரி துவக்க நாளில் ஜி.எஸ்.டி சலுகை அமலாகிறது என மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த பிரதமர் அவர்களே, 8 ஆண்டுகளாக ஜி.எஸ்.டி வரி கொடுமையால் மக்களின் தூக்கத்தை கெடுத்து சிவராத்திரி ஆக்கியதற்கு யார் பொறுப்பு?'' என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
நவராத்திரி துவக்க நாளில் ஜி.எஸ்.டி சலுகை அமலாகிறது என மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த பிரதமர் அவர்களே, 8 ஆண்டுகளாக ஜி. எஸ். டி வரி கொடுமையால் மக்களின் தூக்கத்தை கெடுத்து சிவராத்திரி ஆக்கியதற்கு யார் பொறுப்பு?— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) September 21, 2025
சு. வெங்கடேசனின் சமூக வலைதள பதிவு:
''ஊடகங்களை எப்போதுமே சந்திக்க மறுக்கிற பிரதமர், தொலைக் காட்சியில் வழக்கம் போல ஒருவழி உரை... ஜி.எஸ்.டி வரிக் குறைப்பால் பெண்கள், விவசாயிகள், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பயன் பெறுவார்கள்... ஒவ்வொரு குடும்பமும் மகிழ்ச்சி அடையும்... எனப் பிரதமர் நமக்குப் புரியாத இந்தியில்...
இருக்கட்டும் பிரதமரே, இத்தனை ஆண்டுகளாக யார் விவசாயிகளை, பெண்களை, நடுத்தர வர்க்கத்தை வறுத்து எடுத்தது? யார் குடும்பங்களின் மகிழ்ச்சியை குலைத்தது?
நவராத்திரி துவக்க நாளில் ஜி.எஸ்.டி சலுகை அமலாகிறதாம். 8 ஆண்டுகளாக நீங்களே வறுத்து நீங்களே குலைத்து தூக்கத்தை கெடுத்து எத்தனை இரவுகளை சிவராத்திரிக்கள் ஆக்கினீர்கள். அதற்கெல்லாம் மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்பீர்களா?
இப்பவும் வசூல் செய்கிற மொத்த ஜி.எஸ்.டி இல் நீங்கள் கொடுத்திருக்கிற சலுகை எத்தனை சதவீதம்? இத்தனை ஆண்டுகள் மக்களிடம் "கொள்ளை" அடித்து விட்டு இப்போது தரும் அற்ப சலுகைக்கு இவ்வளவு ஆரவாரமா? இந்த சலுகை மக்களுக்கு போய்ச் சேருமா? அதற்கு என்ன உத்தரவாதம்? உங்க கார்ப்பரேட் நண்பர்கள் விடுவார்களா? உங்கள் கைகளில் கார்ப்பரேட் வரி விதிப்பு அதிகாரம் உள்ளதே. கார்ப்பரேட் வரிகளை உயர்த்தி மாநில அரசுகளுக்கு இழப்பீடு தருவீர்களா? மாநில அரசுகள் நிறைவேற்றி வரும் மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்கு நிதிபாதிப்பு வராமல் உறுதி செய்வீர்களா?'' என இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளார்.