ETV Bharat / state

"அதிமுக எம்பிக்கள் கொட்டாவி விடக்கூட வாய் திறக்கவில்லை"- சு.வெங்கடேசன்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் 9, 10 ஆகிய இரு தினங்கள் நடைபெற்றது. அதில் முதல் நாள் கூட்டத்தொடர் முடித்து, சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "மதுரையில் அமைக்கப்பட உள்ள டங்ஸ்டன் சுரங்கத்திற்கு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தொடங்கிய பின், திமுக எதிர்ப்பது போல் நாடகம் ஆடுகிறது. உண்மையில் மக்கள் மீது அக்கறை இருந்திருந்ததால் திமுக எம்பிக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றபட்ட கனிம வளங்கள் திருத்தச் சட்டம் 2023-க்கு மறுப்பு தெரிவித்து, அமளியில் ஈடுப்பட்டிருக்க வேண்டும்," என்றார்.

இந்நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 11) எம்பி சு. வெங்கடேசன் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பேச்சுக்கு பதிலறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “கனிம வளங்கள் திருத்தச் சட்டம் 2023 (THE MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2023) மக்களவையில் கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 26-ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, 28-ஆம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்டது.

கார்ப்பரேட்டுகளுக்காக தாரைவார்க்கப்பட்டது:

அந்த நாட்களில் மக்களவை போர்க்களம் போல இருந்தது. இந்தச் சட்டம் தேசத்தின் கனிம வளங்களைப் பெரும் கார்ப்பரேட்டுகளுக்காக தாரைவார்க்கக் கொண்டுவரப்படுகின்ற சட்டம். இது மாநிலங்களின் உரிமையைப் பறிக்கிற சட்டம். இதனை ஏற்க முடியாது என அவையின் மையப்பகுதிக்கு மட்டுமல்ல அவைத்தலைவரின் இருக்கைக்கே சென்று முழக்கமிட்டு எங்களின் கடும் எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தோம்.

எங்களின் கடும் எதிர்ப்பைப் பொருட்படுத்தாத மோடி அரசு, தனது மிருகப் பெரும்பான்மையை வைத்துக்கொண்டு, நாங்கள் சொல்லுகிற எதையும் கேட்காமல் சட்டத்தை நிறைவேற்றியது. இந்தச் சட்டத்தின்படி, வேதாந்தாவின் இந்துஸ்தான் ஜிங்க் நிறுவனத்தை டங்ஸ்டன் கனிமத்தை எடுக்க அரிட்டாபட்டிக்கு அனுப்பிவைக்கும் திருப்பணியைச் செய்தது மோடி அரசு.

அண்ணாமலை இப்போது கடிதம் எழுதுகிறார்: