அமித்ஷா வீட்டுக்கு போகிறேன் என எடப்பாடி பழனிசாமியால் கூற முடியாதது ஏன்? சு.வெங்கடேசன் கேள்வி!
அமித்ஷா வீட்டுக்கு போகிறேன் என்று ஊடகங்களிடம் கூறி விட்டு செல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி தயங்குவது ஏன்? என மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : September 19, 2025 at 2:40 PM IST
தூத்துக்குடி: அமித் ஷாவை அடிக்கடி சந்திக்கும் இபிஎஸ் கீழடி அறிக்கையை இதுவரை ஏன் வெளியிடவில்லை என்று இதுவரை கேட்டுள்ளாரா என மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி கிருஷ்ணன்கோவில் திடலில் மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அந்த கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், நாடாளுமன்ற மதுரை தொகுதி உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இதில், மதுரை எம்பி சு.வெங்கடேசன் பேசுகையில், "பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் யாரும் முகத்தை கர்சீபினால் மறைத்துக் கொண்டு வரவில்லை. கம்பீரமாக வந்திருக்கிறீர்கள், இந்த நாட்டின் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை பார்த்து விட்டு முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியே வரும் போது முகத்தை கர்சீப்பினால் மறைத்துக் கொண்டு வெளியே வருகிறார். இது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, நான் பாத்ரூமுக்கு சென்றால் கூட மீடியாவிற்கு சொல்லி விட்டு தான் போக வேண்டுமா? என்று கேட்கிறார். எடப்பாடி பழனிசாமி பாத்ரூமுக்கு செல்வதற்கு கூட அமித் ஷாவிடம் சொல்லி விட்டு தான் போகவேண்டிய சூழல் உங்களுக்கு வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் தமிழக முழுவதும் ஊடகங்கள் மாறி மாறி எழுதி கொண்டிருக்கின்றன.
ஹரித்துவார் போவதாக கூறி விட்டுச் சென்ற செங்கோட்டையின் கடைசியில் அமித்ஷா வீட்டிற்கு போய் இருக்கிறார். அதிமுக கட்சி அலுவலகத்துக்கு போவதாக சொன்ன எடப்பாடி பழனிசாமியும் கடைசியில், அமித்ஷா வீட்டுக்கு தான் சென்றுள்ளார். அமித்ஷா வீட்டுக்கு போகிறேன் என்று சொல் லிவிட்டு போவதற்கு அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை?
அவர் இந்த நாட்டின் உள்துறை அமைச்சர், அவர் மீது எவ்வளவு விமர்சனம் வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாம். இது நாட்டின் உள்துறை அமைச்சரை பார்க்கப் போகிறோம் என்று சொல்லி விட்டு போகலாமே? ஏன் சொல்லாமல் பொய்யாக சொல்லி விட்டு போகிறீர்கள்? அப்படி என்றால் நீங்கள் போகிற இடம் நல்ல இடம் இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா?
ஊருக்குள்ளே யாருக்கும் தெரியாமல் முக்காடு போட்டு சந்துக்குள்ள போகிறவனுக்கு என்ன பெயர்? அந்த வேலையை அதிமுக தலைவர்கள் பார்க்கலாமா? தமிழகத்தில் உள்ள ஒரு அரசியல் கட்சியின் உள்கட்சி பிரச்சனை தொடர்பாக எல்லோரும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்திக்கிறார்கள். அதிமுகவில் இது நடக்கப் போகிறது என்பதை பல ஆண்டுகளாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. காரணம் இந்தியா முழுக்க பாஜக வளர்ந்த விதம்.
மற்ற கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களிடம் தங்கள் கட்சியின் பெருமைகளை கூறி தங்களுடன் இணத்துக் கொள்வார்கள். ஆனால் பாஜக அப்படியல்ல, ஏற்கனவே வளர்ந்து இருக்கக் கூடிய கட்சியை நாசமாக்கி அதை அப்படியே உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள். இந்தியா முழுக்க எல்லா மாநிலங்களிலும் அதன் வரலாறு அப்படி தான் இருக்கிறது. அதிமுகவிற்கும் அப்படி ஒரு நிலை நேர்ந்து விடக் கூடாது என்றுதான் தமிழ்நாட்டில் பலரும் கவலைப்பட்டோம், இன்றைக்கு அது எல்லாம் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை அடிக்கடி சந்தித்து பேசும் எடப்பாடி பழனிசாமி இதுவரை கீழடி அறிக்கையை மத்திய அரசு ஏன் வெளியிடாமல் காலதாமதம் செய்கிறது என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளாரா? என்றும் வினவினார்.