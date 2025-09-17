ETV Bharat / state

எங்க மேலேயே கேஸ் போடுவீங்களா? மதுரையில் போலீசாரை கண்டித்து வழக்கறிஞர்கள் சாலை மறியல்

வழக்கறிஞர்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தை இயற்ற வலியுறுத்தி, கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது.

போலீசாரை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபடும் வழக்கறிஞர்கள்
போலீசாரை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபடும் வழக்கறிஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 8:15 PM IST

மதுரை: தங்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்வதை கண்டித்து, மதுரையில் வழக்கறிஞர்கள் போராட்டம் நடத்தியதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மதுரை அண்ணாநகர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட மாட்டுத்தாவணி காய்கறி மார்க்கெட்டில் அண்மையில் இருதரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பான புகாரின் பேரில் காவல்நிலையத்தில் வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதனிடையே, இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக வழக்கறிஞர் தமிழரசன் என்பவர் மீது அண்ணாநகர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்ததாக தெரிகிறது. இந்நிலையில், ஒரு வழக்கறிஞர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்ததை எதிர்த்தும், வழக்கறிஞர் பகலவன் என்பவர் படுகொலை செய்யப்பட்டதை கண்டித்தும் மதுரை மாவட்ட வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது.

மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்று நீதிமன்றங்களில் பணிபுரியும் வழக்கறிஞர்கள், தங்கள் பணிகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகம் நோக்கி வழக்கறிஞர்கள் பேரணியாக புறப்பட்டடனர். அப்போது அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் இருதரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதமும், தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து, போலீசாரை கண்டித்து மாவட்ட நீதிமன்றம் முன்பாக வழக்கறிஞர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது மாநகர காவல்துறை, மதுரை மாநகர நுண்ணறிவுப்பிரிவு உதவி ஆணையர், அண்ணாநகர் காவல் நிலைய உதவி ஆணையர் ஆகியோருக்கு எதிராக அவர்கள் கோஷமிட்டனர். மேலும், வழக்கறிஞர்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தை உடனடியாக நிறைவேற்ற வலியுறுத்தியும் அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

இதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வழக்கறிஞர்களை கைது செய்வதாக கூறி, போலீசார் அவர்களை வாகனத்தில் ஏற்ற முயன்றனர். இதனால் மீண்டும் போலீசாருக்கும், வழக்கறிஞர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பின்னர், போலீஸ் வேனில் ஏற மறுத்த வழக்கறிஞர்கள், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் உண்டானது. பின்னர், போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து, வழக்கறிஞர்கள் மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.

