நியோ மேக்ஸ் வழக்கு! உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை முக்கிய உத்தரவு!
வழக்கில் முதல் கட்ட குற்றப்பத்திரிகை தயாராகியுள்ளது. விரைவில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும். இந்த நேரத்தில் மனுதாரர்களை சாட்சிகளாக சேர்த்து வாக்குமூலம் பெற்றால் விசாரணை, தாமதமாகும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : September 9, 2025 at 8:48 PM IST
மதுரை: நியோமேக்ஸ் முறைகேடு வழக்கில் தாமதமாக புகார் அளித்தவர்களை சாட்சியாக சேர்த்தால் விசாரணை தாமதமடையும் என, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தெரிவித்துள்ளது.
மதுரையை தலைமையாகக் கொண்டு 'நியோ மேக்ஸ்' பிராபர்ட்டீஸ் (பி) லிமிடெட் என்ற நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்தது. இதன் இயக்குநர்களாக கபில், கமலக்கண்ணன் என பலர் உள்ளனர். இந்த நிறுவனத்துக்கு மதுரை, திண்டுக்கல், பாளையங்கோட்டை, கோவில்பட்டி, திருச்சி, தஞ்சை என பல மாவட்டங்களில் அலுவலகங்கள் செயல்பட்டன.
இந்த நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக வட்டி தருவதாகவும். இரண்டரை முதல் 3 ஆண்டுகளில் முதலீடு செய்த தொகை இரட்டிப்பாக தரப்படும் என்றும் ஆசை வார்த்தை கூறி 5 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகார்களின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கமலக்கண்ணன், பாலசுப்ரமணியன், கபில், வீரசக்தி ஆகியோர் கைதாகி சிறை சென்று தற்போது நிபந்தனை ஜாமீனில் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில் மதுரை உள்பட பல்வேறு இடங்களைச் சேர்ந்த ஜனனி, சுரேஷ்குமார், விஜயகுமாரி, சந்தானம் உள்ளிட்ட பலர் உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வில், "நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவன முறைகேடு வழக்கில் எங்கள் பெயரையும், குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரையும் பாதிக்கப்பட்டோர், முதலீட்டாளர், சாட்சிகள் பட்டியலில் சேர்த்து வாக்குமூலம் பெற உத்தரவிடக் கோரி வழக்கு தாக்கல் செய்து இருந்தனர். இந்த வழக்கு நீதிபதி புகழேந்தி முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது வழக்கில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு டிஎஸ்பி பதில் மனு தாக்கல் செய்தார். அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், "24.7.2025 வரை 14,460 புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. 126 குற்றவாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். புகார் அளிக்க காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டது. சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டது. மனுதாரர்கள் காலக்கெடு முடிந்து புகார் அளித்துள்ளனர். வழக்கில் முதல் கட்ட குற்றப்பத்திரிகை தயாராகியுள்ளது. விரைவில் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும். இந்த நேரத்தில் மனுதாரர்களை சாட்சிகளாக சேர்த்து வாக்குமூலம் பெற்றால் விசாரணை, தாமதமாகும்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து நீதிபதி புகழேந்தி, "மனுதாரர்கள் காலக்கெடு முடிந்து புகாரளித்துள்ளனர். இதனால் அவர்களின் புகார்களை தனியே பராமரிப்பது தான் நியாயமானதாகவும், சரியானதாகவும் இருக்கும். சில மனுதாரர்கள் நியோமேக்ஸ் சொத்துக்களின் விவரங்களை தெரிவித்துள்ளனர். தேவைப்பட்டால் அந்த சொத்துக்களை மதிப்பீட்டுக் குழுவுடன் இணைந்து வழக்கில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வழக்கில் முதல்கட்ட குற்றப்பத்திரிகை தயாராகியுள்ள நிலையில் மனுதாரர்களை சாட்சிகளாக சேர்த்து வாக்குமூலம் பெற்றால் விசாரணை மேலும் தாமதமடையும். இதனால் மனுதாரர்களை சாட்சிகளாக சேர்க்க வேண்டியதில்லை. மனுதாரர்களின் புகார்களை 2 ஆவது பட்டியலில் சேர்த்து பராமரிக்க வேண்டும். அதை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். மனுதாரர்களின் தொகை சரிபார்க்கப்பட்டு டான்பிட் சட்டப்படி முதலீடு மீட்கப்பட்டால் முதலீட்டு தொகையை திரும்ப பெற மனுதாரர்களுக்கு உரிமை உண்டு" என்று உத்தரவிட்டார்.