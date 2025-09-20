கப்பலூர் - உத்தங்குடி சுற்றுச் சாலையில் மாநாடு, பேரணிகளுக்கு அனுமதி வழங்க கூடாது! நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்!
கப்பலூர் - உத்தங்குடி சாலையில் கடந்த ஒரு ஆண்டில் எத்தனை வாகனங்கள் சென்றுள்ளன? எவ்வளவு சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது? என்பது தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது
Published : September 20, 2025 at 4:12 PM IST
மதுரை: கப்பலூர் முதல் உத்தங்குடி வரையிலான மதுரை சுற்றுச் சாலையில் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நெல்லையைச் சேர்ந்த ஜெயருத்ரன் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அவர் அந்த மனுவில், “மதுரை மாவட்டம் கப்பலூர் முதல் உத்தங்குடி வரையிலான 31 கிலோ மீட்டர் தூர சாலையில் ஏராளமான கல்வி நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள், தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. தென் மாவட்டங்களிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் இந்த வழியாகவே சென்னை, திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களுக்கு செல்கின்றன.
இந்நிலையில் அந்த சாலையில் தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலையின் சுங்கசாவடிகள் அமைந்துள்ளன. ஆண்டுக்கு ரூ.300 கோடி வரை சுங்க கட்டணம் வசூலாகிறது. இருப்பினும் சாலை பராமரிப்பு என்பது மோசமாக உள்ளது. போதுமான அடிப்படை வசதியில்லை. இதனால் டோல் கட்டணம் செலுத்தி சாலையில் பயணிப்பவர்கள் பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
இந்த சாலையில் சமீப காலங்களில் அரசியல் கட்சிகளின் மாநாடு, பேரணி, மத அமைப்புகளின் மாநாடு பேரணி, பொதுக் கூட்டங்கள், கலாச்சார நிகழ்ச்சிகளுக்கு அதிகளவில் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இதற்காக வருபவர்கள் வாகனங்களை சாலைகளில் நிறுத்தி விட்டு செல்வதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்படுகிறது. மேலும் வாகனங்கள் பாதுகாப்பாக பயணம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.
இது தவிர ஏராளமான திருமண மண்டபங்கள், வணிக வளாங்களுக்கும் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. இவற்றாலும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால், டோல் கட்டணம் செலுத்தி வாகனங்களில் பயணிப்பவர்கள் உரிய நேரத்தில் பயண இடத்தை சென்றடைய முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.
சமீபத்தில் இந்த சாலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-வது மாநில மாநாட்டுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இந்த மாநாட்டுக்கு நெல்லை, தூத்துக்குடியிலிருந்து வந்த 1.30 லட்சம் வாகனங்கள் கப்பலூர், எலியார்பத்தி டோல் மையங்களில் கட்டணம் செலுத்தாமல் சென்றுள்ளன. இதனால் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு பெரும் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கை இதே சாலையில் டோல் கட்டணம் செலுத்தி பயணம் செய்பவர்களுக்கு பாகுபாடு பார்ப்பதாகும். எனவே கப்பலூர் முதல் உத்தங்குடி வரையிலான மதுரை சுற்றுச்சாலையில் அரசியல் கட்சிகள், மத அமைப்புகளின் மாநாடு, பேரணி, பொதுக்கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்கவும், திருமண மண்டபம், வணிக வளாங்களுக்கு அனுமதி வழங்க தடை விதித்தும், ஏற்கெனவே வழங்கிய அனுமதியை திரும்ப பெற உத்தரவிட வேண்டும்” என மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
|இதையும் படிங்க: தொழில்நுட்பத்திற்கும் மனித சிந்தனைக்குமான வேறுபாட்டை மாணவர்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும்! ஆசிரியர்களுக்கு முதல்வர் அறிவுரை!
வழக்கு விசாரணை
இந்த மனு மீதான விசாரணை நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் அமர்வு முன்பு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், “மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ள சாலையில் கடந்த ஒரு ஆண்டில் எத்தனை வாகனங்கள் சென்றுள்ளன? எவ்வளவு சுங்க கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது? என்பது தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஒன்றிய அரசின் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை இயக்குநரகம், தமிழக அரசு, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டார்.