தணிக்கை அறிக்கை அடிப்படையில் கூடுதல் தொகை வசூலிக்க முடியாது! பத்திரப்பதிவு துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு!
சார் பதிவாளர் நேரடியாக பற்றாக்குறை முத்திரைத் தாள் கட்டணத்தை கோர முடியாது என மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 6, 2025 at 7:17 PM IST
மதுரை: பத்திரப் பதிவு செய்யும் சொத்துகளின் வழிகாட்டு மதிப்பு வேறுபாட்டுத் தொகையை, தணிக்கை அறிக்கை அடிப்படையில் சார் பதிவாளர்கள் நேரடியாக வசூலிக்க முடியாது என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த நஸ்ரின் பானு என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில், வீட்டு மனைக்கான முத்திரை தாள் கட்டண பாக்கியை செலுத்தக் கோரி அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸை ரத்து செய்யக் கோரியும், கட்டண பாக்கி அடிப்படையில் வில்லங்கச் சான்றிதழில் இடம் பெற்றுள்ள குறிப்புகளை நீக்கக் கோரியும் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு மீதான விசாரணை, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதி ஸ்ரீமதியின் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி ஸ்ரீமதி, “சார் பதிவாளர்கள் நேரடியாக பற்றாக்குறை முத்திரைத் தாள் கட்டணத்தைக் கோர முடியாது என ஏற்கெனவே உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இந்த வழக்கில் தணிக்கை ஆட்சேபனையில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ள பற்றாக்குறை முத்திரை கட்டணத்தை கேட்டு சார் பதிவாளர் நேரடியாக நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். இது சட்ட விரோதம். எனவே மனுதாரருக்கு சார் பதிவாளர் அனுப்பிய நோட்டீஸ் ரத்து செய்யப்படுகிறது” என உத்தர விட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.
தமிழ்நாட்டில் வீட்டு மனைகள் வாங்கும் நபர்கள் அதற்கான வழிகாட்டி மதிப்பு அடிப்படையில் பத்திரத்தை பதிவு செய்ய மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். பத்திரப் பதிவு முடிந்து பின்பு, அந்த பத்திரங்களை ஆய்வு செய்யும் தணிக்கை மாவட்ட பதிவாளர்கள், எதாவது ஒரு காரணத்தின் அடிப்படையில், மதிப்பு வேறுபாட்டுத் தொகையை வருவாய் இழப்பு எனக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
அதன் அடிப்படையில், யார் பெயரில் பத்திரப் பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டதோ, அந்த நபர்களிடம் கூடுதல் தொகையை வசூலிக்க சார் பதிவாளர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். தற்போது, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவால் தணிக்கை அறிக்கை அடிப்படையில் கூடுதல் தொகை வசூலிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக பத்திரப் பதிவுத் துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.