''குடிநோயாளிகளுக்கு மூன்றே வாரத்தில் மறுவாழ்வு'' - கண்ணீர் துடைக்கும் கலங்கரை விளக்கமாய் மாறிய அரசு மருத்துவமனை!

மூன்று வேளை சிறப்பான உணவு மற்றும் சுண்டல், முட்டை, பால், பழங்கள், பயறு வகை, சிற்றுண்டிகள் அனைத்தும் இலவசமாகவே வழங்கப்படுகின்றன.

சிகிச்சை பெற்று வரும் குடிநோயாளிகள்
சிகிச்சை பெற்று வரும் குடிநோயாளிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 6:11 PM IST

5 Min Read
By இரா. சிவக்குமார்

குடிநோயாளிகளுக்கு மூன்றே வாரத்தில் மறுவாழ்வு தந்து, மனைவி, பிள்ளைகளின் கண்ணீரை துடைத்து குடும்பத்தின் கலங்கரை விளக்கமாக ஒரு அரசு மருத்துவமனை திகழ்கிறது என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம். கண்டிப்பாக 'நம்பியே ஆக வேண்டும்' என்கிறது இந்த செய்தித் தொகுப்பு.

அதுவும் இத்தனை பரிவோடும், அன்போடும், கரிசனையோடும், குடி நோயாளிகளை கவனிக்கும் மருத்துவர்கள், ஆற்றுப்படுத்துநர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் குடிநோயாளிகளை கனிவான உபசரித்து மீண்டும் ஒரு பிறப்பெடுக்க செய்து வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள் என்பது தான் வியப்பு!

மனதோடு பேசுகிறேன்.. கூர்ந்து கேளுங்கள்

'என்ன பெத்த தாயை குடிபோதைல ஒருநாள் கைநீட்டி அடிச்சுட்டேன். புள்ளைங்க.. பொண்டாட்டி யாரும் என் பக்கத்துல கூட வர மாட்டாங்க. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க.. ரோட்ல போறவங்க.. எல்லாரையும் வம்பு இழுத்து அவங்களோட சண்டைக்கு போய்... சே..சே.. இப்ப நினைச்சாலும் அருவருப்பா இருக்கு. இதுக்கு காரணம் என்னோட குடி தான். நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு நிதானம் இழந்து, என்னோட வாழ்க்கை தட்டு தடுமாறி திசை மாறி போயிட்டு இருந்துச்சு.

சிகிச்சை பெற்று வரும் குடிநோயாளி
சிகிச்சை பெற்று வரும் குடிநோயாளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்னைக்கு நானும் ஒரு மனுசனா, பொண்டாட்டி பிள்ளைகளோட சந்தோஷமா வாழ நினைக்கிற சராசரி ஆம்பளையா, என்னோட தாய கண்கலங்காம வச்சு காப்பாத்தணும்.. நான் செஞ்சதுக்கெல்லாம் அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு மனம் திருந்தி இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் ''கலங்கரை'' தான்' என கூறும்போது அவரது கண்ணில் மிளிர்ந்த நம்பிக்கை குடிநோயாளிகளாய் மாறிப்போன எல்லோருக்கும் நிச்சயம் ஒரு பாடமாகத்தான் இருக்கும்.

சமூகத்துக்கு பயனுள்ளதாக மாற்றி சாதனை

மது போதை இல்லா தமிழ்நாடு என்பதை முழக்கமாக வைத்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குடி நோயாளிகளின் சிகிச்சை மற்றும் மறுவாழ்வுக்காக அறிமுகப்படுத்திய திட்டம் தான் ''கலங்கரை''. இந்த திட்டத்தை வெறும் அறிவிப்போடு நிறுத்திவிடாமல் இதை வைத்து எப்படி சமூகத்துக்கு பயனுள்ள ஒன்றாக மாற்றுவது என்று? யோசித்து சாதித்து காட்டி இருக்கிறது 'மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை'.

சிகிச்சை பெற்று வரும் குடிநோயாளி
சிகிச்சை பெற்று வரும் குடிநோயாளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையை பொறுத்தவரையில் மிக நவீன படுக்கை மற்றும் மருத்துவ வசதிகளோடு இயங்கி வருவதுடன் 15க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் 5 க்கும் மேற்பட்ட ஆற்றுப்படுத்துநர்கள் (Councellor) மற்றும் மருத்துவர்களோடு முறையான சிகிச்சை 'ஒருங்கிணைந்த போதை மீட்பு மற்றும் சிகிச்சை மையத்தில் 'கலங்கரை' திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

குடியால் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு.. சமூக சீரழிவு

மது போதைக்கு ஆட்பட்ட நபர்களால் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு வகையிலும், சட்டம் ஒழுங்குக்கு மிகப் பெரும் அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருவதை நாம் பார்த்துக்கொண்டு தான் வருகிறோம். ஒருபுறம் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு என்றால், மற்றொரு புறம் குடும்பத்தின் அமைதி கெட்டு சமூக சீரவு ஏற்படுகிறது என்பது தான் உண்மை. மகனால் பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர், கணவனால் பாதிக்கப்பட்ட மனைவி மற்றும் தந்தையால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் என இதன் பரிமாணங்கள் நம்மை அதிர்ச்சி அடைய வைக்கின்றன.

சிகிச்சை பெற்று வரும் குடிநோயாளி
சிகிச்சை பெற்று வரும் குடிநோயாளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 25 அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் 'கலங்கரை' திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் சராசரியாக 400க்கும் மேற்பட்டோர் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் வெளி நோயாளிகளாக வந்து, சிகிச்சைப் பெற்று செல்கின்றனர். உள் நோயாளிகளாக ஒவ்வொரு மாதமும் சராசரியாக 30 முதல் 45 பேர் தங்கி இருந்து சிகிச்சை பெறுகின்றனர். 25 வயது முதல் 40 வயது வரை உள்ளவர்களே பெரும்பாலும் சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர்.

நான் சம்பாதிக்கிறேன். குடிக்கிறேன் நீங்க யாரு?

கணவனின் குடிப்பழக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த பெண்மணி கூறும்போது, 'நான் சம்பாதிக்கிறேன்.. நான் குடிக்கிறேன். இதை கேக்குறதுக்கு நீங்க எல்லாம் யாரு? அப்படின்னு கேட்டு என் வீட்டுக்காரர் என்னையும், எனது குழந்தைகளையும் ரொம்பவே துன்புறுத்தி இருக்கிறார். ஆனா திடீர்னு ஒரு நாள் குடியை நிப்பாட்டிட்டு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சாரு. மனசு மாற ஆரம்பிச்சுருச்சு. ஆனால் முறையான சிகிச்சை அவருக்கு கிடைக்கல.

தனியார் மருத்துவமனைல பணம் தான் செலவாச்சே தவிர ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை. அப்ப தான் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில சிகிச்சை தர்றத பத்தி நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இங்க வந்து சேர்த்தோம். இப்ப நல்ல மாற்றம் தெரியுது. நானும் கூடவே இருக்கிறேன். கண்டிப்பா மாறிடுவாரு.. அப்படிங்கற நம்பிக்கை வந்துருக்கு' என்றார் அந்த பெண்மணி.

ஒரு வாரத்திலேயே இழந்த தூக்கம் திரும்பிடுச்சு

ஹோட்டலில் பரோட்டா மாஸ்டராக வேலை பார்த்து வரும் தொழிலாளி கூறுகையில், 'என்னால குடிக்காம சாப்பிட கூட முடியாது. ஆனா இங்க நான் வந்து சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு வாரத்திலேயே கை, கால் நடுக்கம் நின்றுச்சு. நல்ல பசி. நல்ல தூக்கம் இதெல்லாமே திரும்பவும் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு. சிகிச்சை முடிஞ்சு போனாலும் அப்பப்போ வந்து மருந்து மாத்திரை வாங்கிட்டுதான் போறேன். முன்னாடி என்னைய ஒதுக்க பார்த்தவங்க கூட இப்ப என்கிட்ட வந்து அன்பா பேசுறாங்க பழகுறாங்க' என்றார் அந்த தொழிலாளி.

இந்த ''கலங்கரை'' திட்டத்தின் மூலம் நோயாளிகளாக வரும் நபர்களை அனுமதித்து சர்க்கரை, ரத்த அழுத்தம், காசநோய் என வேறு ஏதேனும் நோய்கள் இருக்கின்றனவா? என்பதை முழுவதுமாக பரிசோதனை செய்து அதற்கேற்றவாறு சிகிச்சைகளை மேற்கொண்ட பின்னர்தான், குடி நோயாளிகளுக்கான மருத்துவ சிகிச்சையை மேற்கொள்கிறார்கள். நோயாளிகளோடு, தேவைப்பட்டால் மட்டுமே உறவினர்கள் உடன் இருக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். மற்ற நேரங்களில் செவிலியர்கள் தான் இந்த நோயாளிகளுக்கு தாயாகவும், சகோதரியாகவும் இருந்து கவனித்துக் கொள்கிறார்கள்.

செவிலியர்கள் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்
செவிலியர்கள் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

புதிய மனிதர்களாக அவதாரம்

சுத்தமான கழிப்பறை வசதி, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், நவீன படுக்கை வசதி என இந்த பிரிவே மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மிகுந்த தனித்துவத்தோடு காணப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நாளும் யோகா மற்றும் சிறு சிறு உடற்பயிற்சி, தியானம், மூச்சுப் பயிற்சி, புத்தகம் வாசித்தல், அவர்களுக்குள் உள்ள கலைத்திறமைகளை வெளிப்படுத்துதல் போன்றவற்றின் மூலம் முற்றிலும் புதிய மனிதர்களாக உருவெடுக்கிறார்கள்.

குழுவாக அமர்ந்து அவர்களுக்குரிய பிரச்சினையை அலசி ஆராய்வதற்கும் விளையாட்டுகள் சொல்லித் தரப்படுகின்றன. மூன்று வேளை மிக சிறப்பான உணவு மற்றும் சத்து மிகுந்த சுண்டல், முட்டை, பால், பழங்கள் பயிறு வகை, சிற்றுண்டிகள் என தனியார் மருத்துவமனைகளில் கூட கிடைக்காத அனைத்து வசதிகளும் 'கலங்கரை' பிரிவில் முற்றிலும் இலவசமாகவே வழங்கப்படுகிறது.

செவிலியர்கள் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்
செவிலியர்கள் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இங்கு பணியாற்றும் செவிலியர்கள் பிற மருத்துவ பிரிவுகளுக்கு சென்று ஒலிபெருக்கி வாயிலாக 'உங்கள் அருகில் உள்ள வீடுகளில் இருக்கும் குடிநோயாளிகளை அழைத்து வாருங்கள். நாங்கள் அவர்களை முழுவதுமாக குணப்படுத்தி அனுப்புகிறோம்' என்று பரப்புரை மேற்கொள்வது சேவை மனப்பான்மையின் உச்சமாகவே உள்ளது.

குடிநோயாளிக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சி
குடிநோயாளிக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

போதை இல்லாத தமிழ்நாடு உருவாக வேண்டும்

இதுகுறித்து மனநல மருத்துவ பிரிவின் தலைவரும், பேராசிரியருமான டாக்டர் கீதாஞ்சலி கூறுகையில், 'இதற்கு முன்பு போதை மறுவாழ்வு மையமாக செயல்பட்டு வந்த இந்த பிரிவு தற்போது 'கலங்கரை' திட்டத்தின் கீழ் கூடுதல் வசதிகளோடு இயங்கி வருகிறது. எந்தெந்த வழிகளில் எல்லாம் குடி நோயாளிகளின் மனநிலையை மாற்ற முடியுமோ? அதற்கு தேவையான அனைத்து முறைகளுமே இங்கே பின்பற்றப்படுகின்றன.

இதையும் படிங்க: பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் மறைவு - அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல்

இவர்களுக்கு சிகிச்சை மூன்று வாரங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அதற்குப் பின்னர் ஒரு வருட காலம் அவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் கொண்டு வரப்படுகின்றனர். இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக தமிழ்நாடு அரசு போதிய மருத்துவக் கருவிகளையும், பணியாளர்களையும் வழங்கி உள்ளது. போதைப் பழக்கம் என்பது தனிப்பட்ட நபரை மட்டும் பாதிக்கவில்லை. குடும்பம், சமூகம், குழந்தைகளையும் பாதிக்கிறது. போதை இல்லா தமிழகம் உருவாக வேண்டும் என்ற முதல்வரின் கனவை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம் கடமை' என்று மருத்துவப் பிரிவின் தலைவரும், பேராசிரியருமான டாக்டர் கீதாஞ்சலி கூறினார்.

மனநல மருத்துவ பிரிவின் தலைவரும், பேராசிரியருமான டாக்டர் கீதாஞ்சலி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வீட்ல கூட என்னை இப்படி பாத்துக்க மாட்டாங்க:

இந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருந்து மீண்ட கட்டுமான தொழிலாளி கூறும்போது, 'என்னோட வீட்ல கூட என்ன இப்படி பாத்துக்க மாட்டாங்க. என்னை பொறுத்தவரை இந்த இடம் எனக்கு கோயில் மாதிரி. இங்க பணி செய்ற டாக்டர்கள், நர்சுகள் எல்லாம் என்னோட பெற்றோர் மாதிரி. இன்னைக்கு நான் ஒரு முழு மனுசனா மாறி இருக்குறேன்னா அதுக்கு காரணம் இவங்க தான் அத என்னைக்கும் நான் மறக்கவே மாட்டேன்'' என்றார் நெகிழ்ச்சியோடும்.. மகிழ்ச்சியோடும்!

